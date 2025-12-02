Virran Välke sairaspaussilta Linnunlahti-liigan finaaliin – "Hiitissä se oli hyväntuntuinen"

Tiistaina Joensuun Toto5-kierros huipentuu 5000 euron ensipalkinnolla juostaviin Linnunlahti-liigan finaaleihin. Kylmäveristen puolella 2140 metrin ryhmäajon selkeä etukäteissuosikki on Antti Turusen valmentama Aaltonen. Tämän jälkeen peliprosenteissa on tasaisesti luotettu kolme hevosta: Kopran Uute, Monsteri Punk sekä Virran Välke.Yhden poisjäännin myötä kuutosradalta starttaavaa Virran Välkettä Joensuussa ohjastaa valmentaja Sami Ikonen. 8-vuotiaan tamman edellinen startti on lokakuun lopulla Joensuussa, sillä marraskuun puolivälille Kuopioon suunniteltu lähtö jäi siltä poisjäännin myötä väliin.”Olen hieman kaksijakoisin miettein illan startin suhteen. Tamma joutui jäämään Kuopiosta pois, kun tuli kipeäksi kaikkien tallin muiden hevosten tavoin. Pari viikkoa joutui ottamaan varovasti, joten kovat ajot ovat olleet aika vähällä”, Ikonen kertoo.Hiljattain ajettu ratahiitti kuitenkin sai Ikosen ilmoittamaan Virran Välkkeen Linnunlahdelle.”Hiitissä se oli hyväntuntuinen. Kunhan tamma on vain tuosta palautunut kunnolla, uskon sen olevan ihan kilpailukykyinen menijä lähtöönsä. Selkäreissun ajaminen on meille menestyksen kannalta ainoa mahdollinen taktiikka. Täytyy vielä harkita satsaanko lähtöön vai otanko heti kiinni. Olisin tyytyväinen sijoihin kolme-neljä”, Ikonen sanoo.Lähes 22 000 euroa urallaan ansainnut Virran Välke on sarjoihinsa vauhdikas hevonen, mutta keulasta tamma ei ole tavannut pistää puhtia menoonsa.”Vaikka saisi ajaa 40-vauhtia, se ei tule keulasta maaliin saakka. Selästä kun sen kääntää, tamma tulee 300-400 metriä terävästi. Hevosen kuitenkin kun tietää kiittävän aina tuollaisella juoksulla, niin uskon sen vielä voittavan monta lähtöä juoksujen onnistuessa”, Ikonen vakuuttaa.Tiistaina Linnunlahdella päästään kilpailemaan hiekkapintaisella kesäradalla. Ikonenkin on etukäteen suunnitellut ottavansa Virran Välkkeeltä ainakin edestä hokit pois.”Laitetaan ohuet alumiinikengät alle ja karistellaan hokit pois. Mahdollisesti hevonen menee ihan ympäriinsä kesäkengistä”, valmentaja päättää.Lämminveristen Linnunlahti-liigan finaalissa selvänä suosikkina matkaan avaa Timo Holopaisen valmentama Go To Gate.