Suomenhevosten Derbyn karsinnat juostu – Hannu Torvinen: "Weikolta vakaa suoritus"

Weikko lähti rauhassa, ja Hannu Torvinen otti alun muutoinkin tarkasti. Torvinen lähti 3. ulkona reissuun etusuoran alussa, ja keulapaikan hakenut Cimallus sai Weikon rinnalleen päätöskierroksella. Maalisuoralla ori jyräsi tammasta ohitse, mutta Cimallus kesti hienosti kakkosena. Torvinen ihasteli Öystein Tjomslandin valmennettavan moottoria."Weikko oli hyvä Oulussa, mutta jotenkin se oli vielä paremman tuntuinen tänään. Olemus oli oikein hyvä, rento ja rauhallinen, mikä oli tietysti hyvä asia. Hyvän ja varman tuntuinen ori oli maaliin saakka. Weikko meni ehkä 75 prosenttia siitä, mitä se pystyy menemään", Torvinen kehui.Torvinen tiivisti karsintasuorituksen sanoihin, jotka tietävät haastajille tiukkaa tehtävää finaalissa."Weikolta vakaa suoritus."Cimallus, Rokkijätkä, Henkinen, R.R. Tarmokas ja Villihumu selvittivät myös tiensä finaaliin. .Ensimmäisessä karsinnassa Alarik Huikea pelästytti alkulaukalla, mutta Santtu Raitala selvitti kyydissä harha-askeleet nopeasti raville. Kun juoksupaikat elivät muiden laukkojen osallistujien myötä, pääsi Alarik Huikea lopulta huippupaikkaan toiseen pariin ulos.Maalisuoralla tuli nopeasti selväksi, etteivät kaverit pysty Alarik Huikean loppukiriin vastaamaan. "Alarik Huikea oli tosi innoissaan auton takana, ja sen vuoksi tuli pikkuhyppely", Santtu Raitala selvitti voittajahaastattelussa. Allu antoi sen yllättävän hyvin alas, joskus sen on ollut vaikeampi selvittää takaisin raville. Vähän muutettiin vehkeitä, että saataisiin hevonen keskittyminen enemmän. Se toimi. Laitettiin alamartingaali, ja muitakin säätöjä tehtiin vielä.”“Alarik Huikea teki oikein mainion maalisuoran. Heti kun päästiin kiriin, niin huomasi, että hevosella voimia paljon tallella”, Raitala jatkoi.Alarik Huikean takana nähtiin draamaan. Oulun Kuninkuusravien Pikkukunkussa kaatunut Välkker laukkasi keulasta kesken tototaiston. Se hylättiin loppusuoran laukasta, joten elokuu oli Juuso Kankaan valmennettavalle synkkä.Teemu Okkolinin tallin Landen Toivo jyräsi väkevästi johtavan rinnalta kakkoseksi, ja Uskotoivo nappasi johtavan takaa kolmossijan. Alussa laukannut Häijymies kipusi vahvasti neljänneksi, mikä oli Heikki Hoffrenin valmennettavalle lottovoitto, sillä ori ehti ottaa 140 metrin pituisen laukan kiihdytyksessä.Comistus ja Armas Suomalainen nappasivat muut finaalipaikat..Finaalin lähtöradat (30.8., 1. palkinto 36 000 euroa)1. Uskotoivo / Jukka-Pekka Kauhanen2. Weikko / ohjastaja ei tiedossa3. Landen Toivo / Teemu Okkolin4. Alarik Huikea / Santtu Raitala5. Cimallus / Henri Bollström6. Rokkijätkä / Tapio Perttunen7. Henkinen / Ari Moilanen8. Villihumu / Tuomas Pakkanen9. Häijymies / Heikki Hoffren10. Comistus / Jukka Torvinen11. R.R. Tarmokas / Tino Paldan12. Armas Suomalainen / ohjastaja ei tiedossa