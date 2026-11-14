Yevida Point kesti kaiken Kasvattajakruunussa – "Se haluaa aina olla edellä"

Kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu oli Pia Huusarin tallin juhlaa. Jukka Torvisen ohjastama Yevida Point kiihdytti helposti kärkipaikalle, mutta vauhti ei suinkaan rauhoittunut avauksen jälkeen.Lähtöön tuli väriä. Kisan suosikki Shackhills Hazel lähti parijonosta eteenpäin, mutta Markku Niemisen valmentama ja ohjastama Hatshepsut Frido lähti johtavan rinnalla vastaamaan sille. Se väsyi varhain ja pahoin.Ravitalli Pia Huusarin kasvattama ja omistama Yevida Point kesti kaiken. Shackhills Hazel laukkasi raskaan reissun jälkeen tototaistosta maalisuoralla. Pelihevosista tasaisimman juoksun saanut Donna Madeleine haastoi keulahevosen loppusuoralla, mutta Yevida Point nappasi 30 000 euron ykkösrahat Haminaan. ."Yevida Point on tosi päättäväinen tamma, ja aika luonnikaskin", Pia Huusari kommentoi. "Se on hyvin määrätietoinen. Kotona tamma on hirveän rento ja laiskahko treenaaja. Jos ajetaan rinnakkain, niin se haluaa aina olla edellä. Siitä on tiennyt koko ajan, että se haluaa taistella keulapaikalta."Matka suurkilpailusankarittareksi on ollut pitkä."Yevida Point on helppo hevonen ja se on aina osannut juosta. Kesällä oli hankalaa, kun meillä kävi joku virus ja hevonen teki huonompaa karvaakin. Silloin se suoritti muutamassa startissa heikommin. Onneksi ollaan saatu se Kriteriumin jälkeen koko ajan paremmaksi."Mukana kimpassa ovat myös Teemu Paulman ja Jukka-Pekka Hukkanen. Donna Madeleine kiri kakkoseksi ja Stonecapes Zoe kipusi kolmanneksi.