Yevida Point oli kolmevuotiaiden tammojen sankaritar.
Yevida Point oli kolmevuotiaiden tammojen sankaritar.Kuva: Maisa Hyttinen
Ravit

Yevida Point kesti kaiken Kasvattajakruunussa – "Se haluaa aina olla edellä"

Kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaali oli vaiherikas kisa. Pia Huusarin tallin Yevida Point kesti lähdön sankarittareksi.
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Kasvattajakruunu