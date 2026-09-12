Zeussin ja Elina Leinonen tykittivät maalisuoralla iloisesti kärkeen.
Zeussin ja Elina Leinonen tykittivät maalisuoralla iloisesti kärkeen.Kuva: Elisa Vaaramaa
Ravit

Petra Koivulahti onnistui valmentajana – Zeussin ja Elina Leinonen hoitivat homman kotiin

Pilvenmäen ponnahduslauta -finaali oli yllätysten kisa. Zeussin kirmasi hurjalla loppuvedolla johtavan takaa ykköseksi.
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Elina Leinonen
Petra Koivulahti
Zeussin
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