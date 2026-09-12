Petra Koivulahti onnistui valmentajana – Zeussin ja Elina Leinonen hoitivat homman kotiin

Petra Koivulahden valmentama ja Elina Leinosen ohjastama Zeussin nappasi 10 000 euron ykkösrahat kotiradan naisten iloksi. Leinonen piilotti ajokkinsa johtaneen Tantalizerin taakse.Monelle pelihevosista kävi laukan myötä kalpaten heti kiihdytyksessä, ja myös suurin suosikki Monster Journey laukkasi. Porukka repesi lisää päätöspuolikkaalla, kun Tantalizer kiihdytti tempoa. Zeussin sai ulkokautta tilaa ja kirmasi herkällä tyylillä kärkeen.Elina Leinonen muistutti, että edellisessä startissa oli epäonnea juoksunkulun suhteen."En ole yllättynyt voitosta, sillä hevonen aloitti hirmuisen hyvin uransa. Viime startissa Turussa sain ensimmäistä kertaa tutustua siihen. Sillä on hyvä potku, ja tykkäsin siitä kovasti. Silloin oli vain epäonnea juoksun suhteen", Leinonen taustoitti voittajahaastattelussa."Päästiin tosi hyvin liikkeelle, mutta heti näki, ettei päästä Hannusta (Torvinen) edelle. Sen selkä kelpasi meille oikein hyvin. Onneksi käänsin lopussa ulos. Zeussin lopetti hienolla tyylillä, ja se vaihtoi tosi nopeasti rytmiä."Petra Koivulahden valmennettavalla oli etusuoralla paljon kannustusjoukkoja. Myös ohjastaja huomioi asian."Fiilis oli mahtava. Yleisö kannusti hyvin. Paljon ei ole porukkaa paikalla, mutta ääni oli kova", Leinonen nauroi..Petra Koivulahden veri veti väkisin hevosalalle – "En kadu yliopistoon menemistä, enkä sen lopettamista"