Sukulinjat: Isä ja tytär ahkeroivat menestyksen eteen, varpajaisetkin otettiin varman päälle kahteen kertaan

Elina on aina ottanut paljon vastuuta hevosista ja tallin toiminnasta. Hän on sinnikäs ja hän toimii hevosten kanssa määrätietoisesti. Nuorena hän värkkäsi paljon ponien kanssa ja uskon, että poniurheilusta on ollut apua hevosurheiluun. Hevosenlukutaito on kehittynyt jo varhain.