Suunnitteltu kiinteistöverovapautus jäänee pieneksi hevosalalla

Muutos edellyttää toimen hyväksymistä EU-oikeudellisesti. Hallitus on ilmoittanut käynnistävänsä asiasta keskustelun Euroopan komission kanssa. Toimi on määrä kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti.

Kauhavalainen Antti Ala-Rantala kommentoi suunnitelmaa tuoreeltaan matkalla raveihin Seinäjoelle muistamatta tarkalleen kiinteistöverojensa määrää. ”Vähän pieneltä kuulostaa yksittäistä tilaa ajatellen, mutta sehän riippuu tietenkin tilasta ja rakennuksista. Polttoaineista koostuu paljon isompi menoerä. Pitkässä juoksussa vuosi ei paljon auta. Kaikki kotiin päin, mutta olisin toivonut ahdingossa oleville tiloille isompaan vastaantuloa. Miltään pelastukselta tuo ei kuulosta.”

Ala-Rantalan tilalla on useita maatalousrakennuksia. Aiemmin tilalla oli lehmiä ja mulleja, ja takavuosikymmeninä niitä varten investoitiin rakennuksiin. Nykyään tilalla on hevosia sekä viljan- ja heinänviljelyä lähinnä omaan käyttöön. ”Hevosia on nyt 21 listoilla, joista 18 mahtuu kotiin ja kolme muilla treenareilla.”

Harrastustoimintaa kuten esimerkiksi hevosharrastusta varten rakennettuja rakennuksia ei pidetä verotuksessa tuotantorakennuksia. Yleisimpiä maatalouden rakennuksia ovat maataloustoiminnassa käytetyt erilaiset tuotanto- ja varastorakennukset ja eläinsuojat. Verottajan ohjeen mukaan maatalouden yhteydessä olevaa toimintaa kuten kauppapuutarhaa laajamittaista kalanviljelyä ja turkistarhausta pidetään eri liikkeenä, samoin myllyä ja sahaa.

Mikäli EU-lainsäädäntö ei salli toimea, osana lisätalousarviovalmistelua maataloudelle suunnitellaan myönnettävän energiakriisin aiheuttamiin kustannuksiin tukea muilla tavoin.

Kiinteistöveron poistosuunnitelma on osa kokonaisuutta, johon sisältyy myös asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen enimmäismäärän korottaminen 7 000 eurosta 8 400 euroon sekä kilometrikohtaisen matkakuluvähennyksen nostaminen 0,25 eurosta 0,30 euroon vuodeksi 2022.