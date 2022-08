Hail Mary starttaa ykkösradalta Åbyssä. Anu Leppänen

Åby Stora Prisin voittajalle luvassa muhkea palkintopotti

Åby Stora Pris on lauantain Toto75-jackpotkierroksen superkohde. Kilpailumatkana on 3140 metriä, ja voittajalle on luvassa 1,5 miljoonaa kruunua.