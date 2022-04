Åke Svanstedt Elitloppetiin – ei ravituristina vaan kilpailijana

Viisivuotias Ready Cashin poika on neljäs hevonen, joka saa kutsun. ”Back Of The Neck on todella kova hevonen, joka on ollut kärkimenijöitä USA:n nuorten hevosten lähdöissä”, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot kehui.

Åke Svanstedt voitti ensimmäisen kerran Elitloppetin Gidde Palemalla 2004. Torvald Palema toi toisen voiton 2009. USA:han muuton jälkeen Svanstedt kilpaili Elitloppetissa 2017, silloin Resolve sijoittui kakkoseksi Timokon jälkeen.

Back Of The Neck on kilpaillut 32 kertaa, ja voittanut 11 lähtöä. 3-vuotiaana se sijoittui Hambletonianissa kolmanneksi. Viime vuonna Back Of The Neck voitti Dayton Trotting Derbyn. Breeders Crownissa se sijoittui kakkoseksi Ecurie D:n jälkeen.

”Back Of The Neck näytti jo viime vuonna, että se on noussut eliittihevosten joukkoon. Tänä vuonna sen juoksuja on erittäin mielenkiintoista seurata”, Malmrot jatkoi. Back Of The Neckin ennätys on 08,7.

”Back Of The Neck on todella hyvä hevonen, ja pidän sitä vähintään yhtä hyvänä kuin Resolve. Back Of The Neck on tauon jälkeen treenannut hyvin, ja ajamme sillä koelähdön ensi lauantaina. Kaksi viikkoa siitä on vuorossa ensimmäinen kilpailu. Suunnitelma on, että kilpailemme kaksi kertaa ennen Ruotsin matkaa”, Svanstedt sanoi ATG:n haastattelussa.

Elitloppet 2022 – kutsutut hevoset:

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Back Of The Neck (USA)