Örebron voittaja sai kutsun Elitloppetiin – ”Tähän olemme tähdänneet”

”Önas Prince teki viime vuonna fantastisen kauden ja juoksi lähes 7 miljoonaa kruunua. Se voitti Sprintermästaren-kisan ja osoitti, että myös kaksi hiittiä samana päivänä onnistuu”, Anders Malmrot kertoi tiedotteessa.

”Tämä on se asia, jota olemme halunneet ja johon olemme tähdänneet. Olin jo viikolla päättänyt, että keulaan ajetaan ja siitä vastataan. Päästä mukaan Elitloppetiin on tosi iso juttu. Seurasin Elitloppetia ensimmäisen kerran isäni kanssa, kun olin 6-vuotias. Kiitän Solvallaa kovasti kutsusta”, sanoi Per Nordström, joka on syntynyt 1967.

Önas Prince kilpaili viime vuonna 14 kertaa ja voitti 12 lähtöä. Kungapokalenin ja Sprintermästarenin voittojen lisäksi ykkönen tuli myös Breeders’ Crownissa, Ruotsin Derbyssä tuli kakkossija Calgary Gamesin jälkeen.

Seuraava Elitloppet-kutsu annetaan Vermon Finlandia-Ajossa.

Elitloppet 2022 – kutsutut hevoset:

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Back Of The Neck (USA)

Extreme (Tanska)

Perfetto (Kanada)

Vernissage Grif (Italia)

Önas Prince (Ruotsi)