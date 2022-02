Örjan Kihlströmin ensimmäinen V75 Champion

V75 Champions -kisa käynnistyi tanskalaisvoitolla. Flemming Jensen tarjosi 40 metrin takamatkalta startanneella Carina Senseillä selkäjuoksun. Carina Sensei kiri maalisuoralla vahvimmin ja eteni voittoon ajalla 14,1/2180m. Erik Adielssonin Cash And Carry nousi kakkoseksi. Jorma Kontion Olga Tooma oli johtavan rinnalta hyvä kolmas. ”Toivoin tempoa, ja sitä tuli. Se auttoi meitä”, Jensen totesi.

Kakkoskohteessa Mika Forss otti täyden pistepotin voittamalla lähdön Magnus Dahlénin Beckhamilla. Forssin startti onnistui takamatkan juoksuradalta hyvin. Beckman eteni keulaan toisella puolikkaalla. Se hallitsi ja voitti helposti ajalla 16,1/3160m. ”Tykkään ajaa pitkiä matkoja, niissä taktiikkaa pitää miettiä enemmän. Tänään juoksurata vähän huolestutti, mutta hevonen suoriutui siitä hyvin. Se olisi jaksanut mennä myös johtavan rinnalta, mutta Magnus (A Djuse) luovutti keulat suosiolla”, Forss kertoi.

Forssin tahdissa jatkettiin. Hän karautti Dahlénin Donnan juoksuradalta keulaan. Jorma Kontio ajoi Ready Trophyn rinnalle, mutta Forss halusi ajaa keulasta. Taktiikka oli oikea. Donna viipotti varmaan voittoon ajalla 15,5/2140m. Ready Trophy oli maalissa yhdeksäs. ”Donnalla on hieno kilpailupää ja tosi hyvä kapasiteetti. Kilpailuissa se on helppo ajaa, mutta lämmityksessä ja muissa tilanteissa se saattaa tehdä ihan mitä se haluaa. Suunnitelma oli ajaa juoksuradalta keulaan”, Forss sanoi.

Magnus A Djusen ajama suosikki Sanibel hallitsi neljättä V75 Champions -lähtöä. Jimmy Dahlmanin valmennettava meni keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Sen jälkeen voitosta ei tullut taistelua. Sanibel voitti ajalla 16,7/2140m. Mika Forssin hyvä pisteputki katkesi, kun Robert Bergh ajoi Forssin Bee Kronoksen jaloille maalisuoralla.

75-pelin vitoskohde oli nuorten ohjastajien Champion-lähtö. Simon Helm ajoi Svante Ericssonin valmentaman Letthecowboysriden komeaan kirivoittoon. Marc Elias ohjasti Halakazamin johtavan rinnalta kakkoseksi.

V75 Champions-kisa jatkui 75-pelin kuutoskohteessa. Johan Untersteiner ajoi suursuosikki Behind Barsin keulaan jo avauspuolikkaalla. Jenna Leskirannan hoitama Maharajahin poika hallitsi ja voitti helposti ajalla 15,7a/2140m. ”Oli todella hauskaa, että onnistuttiin myös 75-tasolla. Behind Bars on kiltti, mutta valitettavasti sillä on ollut paljon loukkaantumisia. Kykyjä sillä on tosi paljon”, Leskiranta kertoi. Mika Forssin ajoi Juha Koskelan Wagger Zackerin viidenneksi.

V75 Champions-kisan päätösosalähtöön lähdettiin jännittävästä tilanteesta. Forss johti 57 pisteellä, Magnus A Djuse 55, Johan Untersteiner 54 ja Örjan Kihlström 54 olivat seuraavina. Forssin osalta homma ratkesi, kun Fire Piston ei suostunut menemään volttipaikalle, ja se poistettiin, Forss sai 8 pistettä lisää. Örjan Kihlström ajoi Jörgen Westholmin Strong Heartbeatin keulasta ykköseksi. Se voitto ja 21 lisäpistettä toivat Kihlströmille myös V75 Champion-tittelin. ”Eka kerta, kun sovitan tällaisen kultaisen kypärän päähän, hyvin tuntuu sopivan”, Kihlström hymyili. Kontio ajoi Hanna Lähdekorven Quantum Rocin johtavan takaa kolmanneksi.