Muscle Hill amerikkalainen ravuri
Brian Searsin ajama Muscle Hill päätti uransa voittoon Mohawkin radalla Kanadassa.Kuva: Clive Cohen
Ulkomaat

20-vuotias superori Muscle Hill jää eläkkeelle

Southwind Farms ja Muscle Hill –syndikaatti ilmoittivat keskiviikkona, että 20-vuotias huippuori Muscle Hill (Muscles Yankee) siirtyy siitoksesta eläkkeelle.
Julkaistu
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Muscle Hill
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