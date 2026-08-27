20-vuotias superori Muscle Hill jää eläkkeelle

Muscle Hillin vanhimmat varsat ovat syntyneet vuonna 2011. Sen ensimmäinen Hambo-voittaja Trixton (ex. Monarch Kemp) vuonna 2014 tuli heti ensisimmäisestä ikäluokasta.Pohjois-Amerikassa jälkeläisiä on rekisteröity 1345. Tänä vuonna se astui vielä 49 tammaa. Viime vuonna tammoja oli 69 ja 96 vuonna 2024. Ne ovat ansainneet yhteensä yli 126 miljoonaa dollaria.Muscle Hillin jälkeläisissä on 20 dollarimiljonääriä, joista eniten ansaitsi Triple Crown-voittaja Marion Marauder, lähes 3,4 miljoonaa dollaria. Sen kolmas Hambo-voittaja oli tamma Ramona Hill vuonna 2020. Suomen eniten ansainnut Muscle Hillin poika on Suur-Hollola-voittaja ja Suomen mestari Massimo Hoist 09,4a 629 425 euroa.Muscle Hill on ollut viidesti Amerikan isäorien rahatilaston kärkisijalla niin 2- ja 3-vuotiaissa kuin kaikenikäisten jälkeläisten suhteen.Hambletonian-voittaja 2009 Muscle Hill kilpaili 2- ja 3-vuotiaana yhteensä 21 kertaa, joista tuli 20 voittoa ja kakkossija uran avauksessa 2-vuotiaana. Sen ennätys on 08,5 ja voittosumma 3 273 342 USD. Ori äänestettiin USA:ssa ja Kanadassa Vuoden Hevoseksi molempina vuosina.