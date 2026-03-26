34 halusi mukaan 2-vuotiaiden Mohawk Millioniin 2026, 10 onnekasta arvottiin tänään

Tänä vuonna 26.syyskuuta ajetaan Ontariossa seitsemäs Mohawk Million Woodbine Mohawk Parkin radalla. Palkintopotti on yhä miljoona dollaria, mutta osallistumisoikeuden hinta nousi 50 000 dollarista 60 000 dollariin.Mohawk Millionin idea on se, että kisan 10 osallistumisoikeuden saajaa arvotaan niiden hevosihmisten joukosta, jotka ilmoittautuivat ja maksoivat puolet osallistumismaksusta helmikuun puolivälissä. Hevosista ei tässä vaiheessa vielä puhuta mitään. Arvonta suoritettiin tänään torstai-iltana Suomen aikaa.Osallistumisoikeus on “arpalipuke”, jonka ostajalla on oikeus myydä tai lahjoittaa se eteenpäin. Viime vuonna Gino Toscanin osuus myytiin OnGait.com -nettihuutokaupassa 57 000 taalalla, ja joka vuosi niistä on tehty kauppoja parhaiden varsojen taustajoukkojen välillä.Osallistumisoikeutta hakevien joukossa olivat viime vuoden Mohawk Million –voittaja Apexin taustajoukoista Courant Inc ja Hunterton Farm & Partners. Ruotsalaisen Anders Strömin Courant oli ostajalistan viimeinen ja sai arvonnassa viimeisen osallistumisoikeuden. Hunterton jäi ensimmäistä kertaa ilman osuutta.Lukuisat Amerikan suurhevosenomistajat olivat arvonnassa mukana. Onnekkaimpia olivat valmentaja Andrew Harris ja hänen hevosenomistajansa Bill Pollock, jotka molemmat saivat osallistumisoikeuden. Herrat ovat tuttuja esimerkiksi viime vuoden Amerikan parhaasta 3-vuotiaasta tammasta Yo Tillie. Tallin kolmas omistaja Bruce Areman jäi ilman Million-paikkaa.Ontarion valmentajista onni suosi Matt Baxia ja Dustin Jonesia, jonka kanssa Matts Sjöblom omistaa nyt 3-vuotiasta tammaa Bingo Night. Luc Blaisin ja Liisa Vatasen tallin omistaja Determination ei saanut osallistumisoikeutta toisena vuonna peräkkäin.Mohawk Million voittajat: 2020 o Venerate (Love You)/valm. Julie Miller, 2021 t Venerable (Walner)/Nifty Norman, 2022 o Oh Well (Muscle Hill)/Marcus Melander, 2023 o T C I (Cantab Hall)/Ron Burke, 2024 o Maryland (Chapter Seven)/Marcus Melander, 2025 o Apex (Walner)/Marcus Melander.Tästä linkistä Standardbred.ca:n uutiseen.