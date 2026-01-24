A Fair Day kaksintaistelun paras, voittotulos Kalmarissa 10,5

Lähtökiihdytys näytti, mitä on tulossa. Stens Rubin ja A Fair Day iskivät yhteen, ja avauspuolikas mentiin 05,0-kyytiä. Johan Untersteinerin Stens Rubin pystyi sisäradan turvin pitämään johtopaikan. A Fair Day kävi lyhyen hetken Stens Rubinin takana, mutta Oscar Ginman nosti nopeasti toisen radan vetäjäksi. A Fair Day punnersi maalisuoralla varmasti ykköseksi ajalla 10,5a/1640. Stens Rubin hävisi selvästi, mutta kesti kakkoseksi."Olin käynyt ajamassa valmistelevia hiittejä, ja tiesin, että A Fair Day on hyvässä kunnossa. Halusin ajaa reipasta, jotta saadaan tehokas startti tauon jälkeen. Loppukaarteessa hevosella oli voimia hyvin jäljellä, ja voitto tuli varmasti. On uskomattoman hienoa voittaa kotiradalla yleisön kannustaessa", Ginman sanoi voittajahaastattelussa.Elisabeth Almheden ja Oscar Ginman saivat iloita myös toisesta T85-voitosta. A Fair Dayn pikkuveli Maroon Day otti ykkösen hopeadivisioonassa. Ginman ajoi Maharajahin 6-vuotiaan pojan johtopaikalle. Maroon Day porhalsi vaivattomasti kauden toiseen voittoonsa ajalla 13,0a/2140."Hienossa kunnossa ovat veljekset. Iso kiitos tiimille, joka hoitaa valmennuksen. Nämä hevoset ovat tuoneet minulle todella paljon onnellisia hetkiä. Kaikki oli tosi helppoa, kun saimme johtopaikan. Tuntui, että Maroon Dayllä oli vain lepopulssi päällä, kun tulimme maaliin, niin helppoa oli", Ginman totesi.Thomas Uhrberg ajoi kolme T85-voittoa. Ensimmäinen tuli Tammadivisioonassa Johan Untersteinerin valmentamalla ja Milla Jussilan hoitamalla Satsumalla. Explosive Matterin tytär kiri yllätysvoittoon ajalla 15,5a/2640.Oman tallin Conrads Leonard toi Uhrbergin toisen voiton. Bar Hoppingin 5-vuotias poika kiri ykköseksi johtavan takaa Klass I vastaan Pronssidivisioona -lähdössä. Keulassa ravannut Funny Money oli kakkonen."Jouduimme turvautumaan B-suunnitelmaan, A-suunnitelma oli ajaa johtopaikalta, mutta keulaan emme päässeet. Onneksi saimme kiritilaa, ja Conrads Leonard kiri varmasti voittoon, voimia jäi. Tämä oli hevosen kolmas startti meiltä", Uhrberg kertoi.Lova Levinin valmentama Run Champ Run oli Uhrbergin kolmas T85-voittaja. Googoo Gaagaan poika kiri ohi johtaneesta suosikista Fetisovista ja voitti ajalla 13,7a/2140.Onkel Investin kasvattama ja omistama Noble Express loisti perjantaina Färjestadissa. Per Nilsson ajoi Readly Expressin pojan keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Karl O Johanssonin valmentama Noble Express paineli varmasti ykköseksi hienolla volttituloksella 13,5/2140."Noble Express on tosi vahva ja vastaa aina rinnalle tuleville. Se tekee aina parhaansa. Tosi mukavaa, että saimme nyt voiton hyvin sijoituksien jatkeeksi", Per Nilsson sanoi voittajahaastattelussa.