A Fair Day kultadivisioonan hallitsija – "Toivotaan kutsua"

Dats Tore piti kultadivisioonassa sisäradalta johtopaikan. A Fair Day ravasi rinnalla ja painui keulaan avauspuolikkaan täyttyessä, 500 metriä ravattiin 08,7-vauhtia. Kierros mentiin 12,9-kyytiä. Elisabeth Almhedenin A Fair Day hallitsi. Oscar Ginmanin ajama Maharajahin 7-vuotias poika viiletti voittoon ajalla 11,8a/1640. Dats Tore piti kakkoseksi ennen Karat Riveriä. A Fair Dayn peliprosentti T85-pelissä oli 92."Affe oli tänään paras. Siihen voi luottaa. Se on mennyt vielä eteenpäin viime vuodesta. Toivottavasti saamme kutsun Elitloppetiin hyvissä ajoin, sinne on tähtäin", Elisabeth Almheden sanoi ATG:n haastattelussa. A Fair Day sijoittui viime vuonna Elitloppetissa neljänneksi."A Fair Day tuntui tosi hienolta tänään. Se on edelleen kehittynyt. Se lähtee kovaa, rauhoittuu ja tulee taas lopun kovaa. Halusimme saada startin ennen Solvallan divisioonafinaaleja", Oscar Ginman kertoi voittajahaastattelussa. STL-divisioonafinaalit juostaan Solvallassa 28. maaliskuuta.A Fair Dayn pikkuveli Maroon Day voitti hopeadivisioonan, veljekset tekivät saman myös Kalmarissa tammikuussa. Oscar Ginman ajoi Maroon Dayn johtopaikalle. Elisabeth Almhedenin valmentama 6-vuotias ruuna porhalsi helposti 150 000 kruunun voittoon ajalla 12,2a/2140. Golden Cresent seurasi johtavan takaa kakkoseksi."Maroon Dayn tehtävä näytti kovemmalta mitä A Fair Dayn. Mutta hienosti hevonen juoksi. Se on noussut divisioonissa ylöspäin, ja kohta vuorossa ovat kultadivisioonat", Ginman kehui."Suunnitelma oli ajaa ensin täällä Halmstadissa molemmilla hevosilla, ja siten finaaleissa Solvallassa. Jos kaikki pysyy kunnossa, niin suunnitelma toimii", Almheden sanoi.Halmstadin T85-kierros alkoi Diamantstoetilla, joka ajettiin 2640 metrin matkalla ja volttilähetyksellä. Björn Goopin valmentama Betting Pacer lähti liukkaasti takamatkalta ja painui jo avauspuolikkaalla keulaan. Carl Johan Jepsonin ajama ja Iida Lindin hoitama Maharajahin tytär sai vetää rauhallista vauhtia, 1500m 17,0. Jepson joutui muistuttamaan tammaa maalisuoralla, mutta Betting Pacer paineli ykköseksi ajalla 14,4/2660. 150 000 kruunun ykkönen nosti tamman voittosumman yli 5 miljoonan kruunun. Nova Mahiron kiri kakkoseksi, ja Carmita Silvio seurasi kolmanneksi, myös ne ovat Maharajahin tyttäriä."Tärkeintä oli päästä ravilla matkaan. Tämä 2600 metrin matka ei ole tammalle mieleen. Betting Pacer meinasi lopettaa jo mailin jälkeen, kun ei ole tottunut tällaiseen. Vähän piti herätellä lopussa, että matka jatkuu vielä. Saimme matkalla mennä omaa tempoa. Betting Pacer on huipputamma, se voitti tänään, vaikkei ole vielä parhaassa kunnossa", Jepson sanoi voittajahaastattelussa. Betting Pacer sijoittui viime vuonna Finlandia-Ajossa kakkoseksi.Rick Ebbingen valmentama Star Brigadoon voitti Klass III:n ja jatkaa viiden kilpailun jälkeen ilman tappioita. Örjan Kihlström ajama Quite Easyn 5-vuotias poika ampaisi vauhdilla kärkeen. Kyyti oli niin kovaa, että laukka oli lähellä ensimmäisessä kaarteessa. Star Brigadoon tuli päätöspuolikkaan 09,5-vauhtia ja voitti ajalla 12,6a/1640. Call Me Keeperin tytär Call Me Ottilia tarjosi johtavan rinnalta hyvän vastuksen.Johan Untersteinerin Ideal Stone lähti suursuosikkina T85-pelin päätöskohteeseen. Wishing Stonen 6-vuotias poika pinkaisi heti keulaan. Ideal Stone piti muut helposti takanaan ja voitti pronssidivisioonan ajalla 13,4a/2140. Ykkönen oli STL-divisioonissa Untersteinerin tallin 16. tällä kaudella.