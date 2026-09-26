Ravit Ruotsi A Fair Day
A Fair Day ja Oscar Ginman ovat kilpailleet Elitloppetissa kolme kertaa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

A Fair Day on Ruotsin mestari, La Yuca tammojen paras

Elisabeth Almhedenin A Fair Day seppelöitiin Ruotsin mestariksi Åbyn hienotasoisissa lauantairaveissa.
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Riina Rekilä
Åby
Umåker
A Fair Day
La Yuca
Mellby Narrow
Marley Wania
Wiener Sängerknabe
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