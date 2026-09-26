A Fair Day on Ruotsin mestari, La Yuca tammojen paras

Ready Star oli lähtökiihdytyksen nopein. Johtopaikka vaihtui, kun Katja Melkon valmentama High On Pepper pinkoi kärkeen avauspuolikkaan täyttyessä. Eirik Höitomtin ajama High On Pepper veti tasaista 13-vauhtia. Kentucky River oli toisen radan johtohevonen perässään A Fair Day. Oscar Ginman käänsi A Fair Dayn kiriin viimeisellä takasuoralla, ja Elisabeth Almhedenin ruuna sujahti keulaan. A Fair Day jätti muut selvästi taakseen ja voitti 500 000 kruunua ajalla 11,2a/2640. Ready Star nousi kakkoseksi, ja High On Pepper tsemppasi kolmanneksi. High On Pepper voitti Ruotsin mestaruuden 2024 Jorma Kontion ajamana."Olen todella tyytyväinen. Juoksu meni osaltamme täydellisesti. Kun käänsin takasuoralla kiriin, niin tuntui kuin Affe olisi lähtenyt lentoon. Voittaa SM-titteli on todella suurta, saimme kultamitalin. Olle Goop oli suosikkejani, kun olin pikkupoika", Oscar Ginman sanoi. Ruotsin mestaruus oli myös Olle Goops Pokal -lähtö."Olen tosi iloinen. Tämä kilpailu on ollut ajatuksissa, ja tämä on yksi mukavimmista lähdöistä voittaa. Kuski ajoi myös uskomattoman hienosti. Katselin ylpeänä, kun Affe paineli muilta karkuun. Illalla maistelemme kuohujuomaa voittopokaalista", Elisabeth Almheden kertoi.A Fair Day on 7-vuotias Maharajahin poika. Se on kilpaillut 61 kertaa ja voittanut 31 lähtöä, voittosumma nousi 7,6 miljoonaan kruunuun.Tammojen Ruotsin mestaruudella aloitettiin T85-kierros. Team Melkko&Sorosen Gosa Gosing laukkasi lähtökiihdytyksessä. Daim Brodda piti sisäradalta johtopaikan. Örjan Kihlström sai La Yucan hyvin liikkeelle, ja valjakko matkasi toisena toisen radan jonossa. Daniel Redénin valmentama La Yuca (Face Time Bourbon) oli vahvin kirissä, se eteni varmasti 500 000 kruunun voittoon ajalla 10,9a/2140. Dats Bella tuli sisäratajuoksun jälkeen kakkoseksi. Timo Nurmoksen Jennifer Sisu kiri kolmanneksi. Gosa Gosing teki urhean juoksun ja eteni vielä viidenneksi."La Yuca on tosi kova hevonen, se on ollut koko vuoden hyvä. Juoksunkulut ovat olleet joskus haastavia, eikä voittoja aina ole tullut. Tänään saimme mennä hyvässä selässä alkumatkan, ja La Yuca kiri oikein hyvin", sanoi Örjan Kihlström, joka selkävaivojen vuoksi ajoi vain tämän yhden lähdön Åbyssä.Montén Ruotsin mestaruus meni suosikille. Jonathan Carren ratsastama Patton vei 250 000 kruunun voiton johtopaikalta ajalla 11,8a/2140. Maria Törnqvistin valmentama Trixtonin poika on voittanut monta lähtöä myös Ranskassa. Ira Lahti on voittajan hoitaja.Tom Johansson ajoi kultamitalin Nuorten kuskien Ruotsin mestaruudessa. Hän ohjasti Markus B Svedbergin valmentaman Occam's Razorin takarivistä voittoon ajalla 12,8a/2140.Hanna Lähdekorven Wiener Sängerknabe ravasi yllätysvoiton T85-nelossa. Conrad Lugauer tarjosi Maharajahin 4-vuotiaalle pojalle juoksun johtavan takana. Kun keulahevonen laukkasi loppukaarteessa, Wiener Sängerknabe paineli ykköseksi ajalla 13,2/2140. Inari Koivuniemi hoitaa. "Wiener Sängerknabe oli tänään paljon parempi kuin uskoimme, ajattelimme, että se tarvitsee ainakin yhden lähdön tauon jälkeen, jotta kunto löytyy. Se tuntui niin hyvältä, että ajattelin hetken jopa ajavani keulasta, mutta sitten luovutin johtopaikan. Näin saimme optimaalisen juoksun", Lugauer kertoi.Håkan B Johansson ajoi amatöörien Ruotsin mestariksi. Hän käänsi Tvingens Calippon kiriin kolmannesta ulkoa. Emma Holmqvistin valmentama Cash Gamblerin 4-vuotias poika eteni johtavan rinnalle. Kun Johansson veti silmälaput alas, Tvingens Calippo paineli ylivoimaiseen voittoon. Paavo Koivurovan Urban Cowboy ei startannut kaviopaiseen vuoksi.Jonas M Oscarsson on oppilasohjastajien Ruotsin mestari. Hän piti avauspuolikkaalla johtopaikan Blixt Lanella. Kun suosikki Simon Palema tuli rinnalle, Oscarsson luopui johtopaikasta. Maalisuoralla tuli kiritilaa, ja Johan Untersteinerin valmentama Propulsionin poika kiri voittoon.Iltapäivän ensimmäinen lähtö oli Montératsastajien mestaruus. Emilia Leon ratsastama Greenday I.T. kilpaili ensimmäistä kertaa montéssa. Maharajahin hienokuntoinen 4-vuotias poika oli elementissään myös satula selässä ja paineli mestaruusvoittoon ajalla 12,1a/2140. Leo antoi jo ennakkoon erittäin positiivisia kommentteja hevosesta.UET Grand Prix -karsinnat juostiin myös ennen T85-kohteita. Peggy Boko (Robert Bi) pinkaisi johtoon ja veti avauspuolikkaan 06,1-vauhtia. Daniel Wäjersten ajoi Mellby Narrowilla (Maharajah) eteenpäin ja haki keulat kierros jäljellä. Ruotsin Derbyvoittaja Mellby Narrow paineli varmasti ykköseksi ajalla 10.8a/2140. Paul Hagoortin valmentama ja Björn Goopin ajama Peggy Boko seurasi hienosti kakkoseksi ja finaaliin. Gangster Vendil (Power) oli kolmas ajalla 11,2a, se tulos toi myös finaalipaikan. Special Ale (Don Fanucci Zet) seurasi hyvin viidenneksi, sen ennätys kirjoitetaan nyt 11,5a. Tanskan Derbyvoittaja Lazy Dust (Brillantissime) oli neljäs."Mellby Narrow tuntui tosi hyvältä. Se kehittyy joka startista, ja kovat lähdöt vievät sitä eteenpäin. Vaikka eka kierros mentiin alle kymppiä, niin vauhti ei tuntunut niin kovalta. Hevosen paras ominaisuus on palautuminen nopeasti starteista. Myös asenne kilpailemiseen on kova", Wäjersten sanoi voittajahaastattelussa.Toisessa UET-karsinnassa saatiin yllätysvoittaja. Adrian Kolgjinin ajama tamma Milady Josselyn (Ready Cash) juoksi alun kolmantena sisällä sitten toisena toisen radan jonossa ja kiri terävästi ykköseksi ajalla 11,1a/2140. Recycle Cash (Ready Cash) ravasi sisäradan jonossa neljäntenä ja spurttasi kakkoseksi ja varmasti finaaliin. Nightlife In (Day Or Night In) johti ja kesti kolmanneksi."Nyt Milady Josselyn sai näyttää, että se kuuluu ikäluokan huippuihin. Se oli tänään aivan eri hevonen kuin viime vuonna, jolloin ajoin sillä edellisen kerran. Kun se painaa selän alas, niin alkaa tapahtua ja kovaa mennään", Adrian Kolgjini kertoi.Uumajassa ajettiin perjantain lounasravit. Riina Rekilän Marley Wania palasi voittajaksi. Rekilä käänsi kiriin päätöskierroksen alkupuolella. Marley Wania porhalsi keulaan loppukaarteeseen mentäessä ja paineli ykköseksi ajalla 16,8/2160.Marley Wania kilpaili viime vuonna viisi kertaa ja voitti neljä lähtöä. Uumajan perjantain ykkönen oli tämän kauden toinen. Marley Wanian pikkuveli 3-vuotias Baron Wania (Muscle Hill) juoksi uransa avausstartin ravipäivän aloittaneessa lähdössä ja sijoittui lupaavasti kolmanneksi ajalla 17,8a/2140. Markus Pihlströmin valmentama Hooja (From Above) vei johtopaikalta voiton Ludwig Wickmanin ajamana kymmenystä paremmalla ajalla."En tiedä, mitä tapahtui, mutta Marley Wania alkoi tällä kaudella laukkailla. Mutta nyt se oli tänään taas oikein hyvä. Uskon hevoseen paljon, siinä on vielä paljon sisässä ja suvultaan se on myös hieno. Kausi jatkuu jo ensi viikolla Seinäjoella. Sen jälkeen mietimme jatkoa. Olin oikein tyytyväinen. miten pikkuveli Baron Wania aloitti uransa tänään. Se tuli maaliin voimia jäljellä", Riina Rekilä sanoi voittajahaastattelussa.