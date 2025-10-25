Ravit Ruotsi
A Fair Day ja Oscar Ginman.Kuva: Anu Leppänen
A Fair Day teki historiaa, voitti ensimmäisen V85-lähdön

Elisabeth Almhedenin A Fair Day uusi voittonsa C.L. Müllers Memorialissa Jägersrossa. Lähtö oli uuden V85-pelin ensimmäinen kohde.
