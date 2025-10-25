A Fair Day teki historiaa, voitti ensimmäisen V85-lähdön

Oscar Ginman piti A Fair Dayllä sisäradalta helposti johtopaikan. Staro Mack Crowe laukkasi alkumatkalla ja hylättiin. Ensin Immortal Doc eteni johtavan rinnalle, sitten Savastano. Örjan Kihlström käänsi Francesco Zetin neljännestä ulkoa kolmannelle, ja valjakko kiersi A Fair Dayn rinnalle.Ginman antoi menoluvan loppukaarteessa, ja A Fair Day jätti muut. Elisabeth Almhedenin valmentama Maharajahin 6-vuotias poika viiletti 600 000 kruunun voittoon ajalla 12,6a/2640. A Fair Dayn voittosumma nousi lähes 6 miljoonaan kruunuun. Francesco Zet tsemppasi kakkoseksi. Immortal Doc kiri kolmanneksi. Annamari Sipilän Dundee As nousi Mika Forssin ajamana takaa seitsemänneksi.”A Fair Day on uskomattoman nopea startista. Onneksi meillä oli nyt tuuria rata-arvonnassa. Jägersrossa keulapaikka on kullanarvoinen. Tavoite oli pitää Stens Rubin alussa ulkopuolella, ja siinä onnistuimme. Sain ajaa alkumatkan rauhallista vauhtia ennen kuin Francesco Zet tuli rinnalle. Tämä voitto lämmittää koko sielua. Toivottavasti taika pitää, ja voitamme ensi vuonna kolmannen kerran”, Oscar Ginman sanoi.”En löydä sanoja, Affe on vain paras. Tämä tuntuu aivan uskomattomalta, että teimme historiaa ja voitimme ensimmäisen V85-lähdön”, valmentaja Elisabeth Almheden kertoi.Tanskan Derbysankari Kreadlys Lew voitti 3-4-vuotiaiden Johan Jacobssons Minne -kisan. Se kiri Joakim Lövgrenin ajamana 150 000 kruunun voittoon ajalla 12,9/2160. Bright Star U.S. kuului lähdön suosikkeihin, mutta se kolaroi lämmityksessä Rock The Sockin kanssa. Molemmat hevoset jäivät pois startista.Rick Ebbingen Googoo Sensation pinnisti ykköseksi Klass III -sarjassa. Onkel Investin Amorcino nousi takaa kuudenneksi.Johan Untersteinerin valmentama ja ajama Nilla Lane oli paras Diamantstoetissa. Ready Cashin tytär haki keulapaikan aikaisin ja voitti ajalla 12,3a/2140. Hanna Lepistön valmentama Sofia Evo eteni johtohevosen rinnalle Mika Forssin ajamana ja oli maalissa viides. Suosikki Celiaz nousi jo kakkoseksi, mutta laukka pilasi menestyksen.Tero Lehterän Imperator juoksi hopeadivisioonassa. Örjan Kihlström pakitteli sen alussa porukan perälle, josta oli mahdoton nousta kärkitaistoon kovavahtisessa juoksussa. Gustav Johanssonin Lucifer Boko piti sisäradalta johtopaikan. Se veti avauspuolikkaan 07,2-kyytiä ja voitti varmasti ajalla 11,0a/1640.”Imperatorissa ei ollut yhtään vetoa edes alussa. Se ei ollut oma itsensä”, Kihlström harmitteli.Klass I vastaan pronssidivisioona oli V85-kierroksen päätöskohde. Johan Untersteinerin ajama Steady Express porhalsi takarivistä keulaan jo avauskierroksella. 4-vuotias Readly Expressin poika voitti helposti ajalla 13,3a/2640.”Uskon, että meillä on tässä tulevaisuuden hevonen kansainvälisiin lähtöihin, jotka ajetaan keski- ja pitkillä matkoilla”, Peter Untersteiner kehui.V85-pelin vaihto nousi 145,3 miljoonaan kruunuun eli noin 12,5 miljoonaan euroon.Stuteri Kemppi AB:n kasvattama X.O.Kemp juoksi vuoden seitsemännen voittonsa Bollnäsissa perjantaina. Daniel Wäjersten ajoi Marja Ahosen hoitaman Greenshoen pojan keulasta ykköseksi ajalla 14,1a/2140.Hanna Lepistön Ruotsin tallin Global Freedom otti kakkossijan enintään 100 000 kruunua tienanneiden lähdössä. Mika Forss ajoi. Katja Melkon valmentama Peaceful Day vei voiton Jorma Kontion ajajamana. Janina Soronen on voittajan hoitaja.