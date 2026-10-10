A Tale Of Kemp Red Mile
Red Milen voittaja A Tale Of Kemp.Kuva: Red Mile
Ulkomaat

A Tale Of Kemp otti rahakkaan uran avausvoiton Red Milella

Marcus Melanderin tallin vuosiansiot ovat jo yli 10 miljoonaa dollaria.
Julkaistu
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Reijo Liljendahl
Red Mile
Marcus Melander
A Tale Of Kemp
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