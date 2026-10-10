A Tale Of Kemp otti rahakkaan uran avausvoiton Red Milella

Lexingtonissa ajettiin 2-vuotiaiden ravureiden International Stallion Stakes –divisioonia. Torstaina juostiin kaksi 13 500 dollarin lähtöä oreille ja ruunille, ja perjantaina kilpailivat tammavarsat 139 000 dollarin palkinnoista.Suomalaisten silmäterä A Tale Of Kemp (Walner – Speed Titan, EL Titan) avasi voittotilin hienoissa puitteissa, kun Todd McCarthy hurautti sillä kärkinelikon ohi pitkällä maalisuoralla. Voittomarginaaliksi kirjattiin kaulan mitta, mutta live-lähetyksessä ero näytti puolelta hevosen mitalta. Voittoaika oli 10,1.Kemppi Stablesin ja Suojalampi Stablen kasvatin omistajakimppaan kuuluvat lisäksi Sjoeblom Racing ja A Tale Of Kemp Stable. Reijo Liljendahl vastaa sen valmennuksesta Melanderin tallilla. A Tale Of Kempillä on 10 starttia totosijoin 1-4-1.Melanderille tuli voitto myös toisesta divisioonasta. Sweetest Of All (Walner – Sweet Shirley Mae, Muscle Hill) teki Joe Bongiornon ajamana saman tempun ja ohitti kilpasiskot yli kahdella mitalla. Aikakin oli sama 10,1. Sweetest Of All otti ensimmäisen voittonsa uran yhdeksännessä kisassa.Torstaina orit ja ruunat kamppailvat 135 500 dollarin palkinnoista kahdessa ISS-divisioonassa. Ensimmäinen meni Christopher Beaverin tallin orille Special Day (Walner - Hello Tomorrow, Muscle Hill). Andy Mc Carthy ajoi sen 2 ja puoli mittaa muiden edelle ajalla 10,4.Anette Lorentzonin ori Whateverittakes As (Walner – Fortunes Dream, Cantab Hall) vyöryi reilun mitan voittoon 06-lopetuksella Tony Hallin ohjastamana. Voittoaika oli 10,0.Sitä seurasi Melanderin tallin kaksikko End Result (Muscle Hill – Culmination, Credit Winner) ohjissaan Dexter Dunn ja Marcuksen itse ajama Gustav Vasa (Face Time Bourbon – Ms Emily Marinette, Muscle Hill). Niiden ajat olivat 10,1 ja 10,4. End Result on Liljendahlin suojatti, ja Gustav Vasan omistavat Marcus Melander ja Daniel Redén.Marcus Melanderin juhlat alkoivat jo torstaina toisessa lähdössä, kun tallin 2 vuotias ori Obiter Dictum (Tactical Landing – Insolentreusite, Ready Cash) voitti 5000 dollarin ykkösen, joka nosti Melanderin tallin vuosiansiot yli 10 miljoonaan dollariin.Obiter Dictum on latinaa ja tarkoittaa "sivumennen sanottuna". Sen taustalla ovat raviurheilun megatoimijat kasvattaja Jean Pierre Dubois ja omistaja Anders Ström.Marcus Melander on neljäs 10 miljoonaan yltänyt valmentaja Amerikassa. Sen ovat aiemmin tehneet Ron ja Mickey Burke sekä Jimmy Takter. Melander on ensimmäinen, joka saavutti sen pelkästään ravureilla. Lauantai-aamuna tallin palkintotulot ovat 10 391 226 dollaria, voittoja on 157.Lisää kertyy iltapäivällä klo 13 alkaen (klo 20 Suomen aikaa) Red Milelta, jossa ajetaan 3-vuotiaiden Bluegrass-divisioonia. Toisen tammalähdön (lähtö 7) suosikki on Kemppi Stablesin Noel Daleyn kimpalle liisaama Carve (Captain Corey).