Åby Stora Pris: Powwow ja Kentucky River saivat kutsut tiistaina

Åby Stora Prisiin on kutsuttu kahdeksan hevosta. Ibiki de Houelle, Get A Wish, Francesco Zet, Phantom Express, Charron ja Macahan olivat kuusi ensimmäistä. Powwow ja Kentucky River saivat kutsut tiistaina.Jan Kristian Waalerin valmentama Powwow on kisan toinen norjalainen, Charron tulee myös länsinaapurista. Powwow kilpaili viime syksynä Yonkersin MM-lähdössä ja sijoittui kolmanneksi. Viimeisin startti on Hugo Åbergs Memorial, jossa ori oli viides. Ulf Thoresen Grand Internationalista tuli kolmossija."Powwow jäi viimeksi Hugo Åbergs -kisassa pussiin voimin jäljellä. Kaikki on vaikuttanut hyvältä hiiteissä sen jälkeen", valmentaja Jan Kristian Waaler kertoi Åbyn tiedotteessa."Powwow on kohdannut maailman eliittihevosia viime ja tällä kaudella, se näytti oikein hyvältä Jägersrossa (Hugo Åbergs). Olen käynyt keskusteluja hevosen taustavoimien kanssa jo pitkään, ja on todella mukavaa saada se Åbyyn", urheilujohtaja Jon Walter Pedersen totesi.Kentucky River on Daniel Redénin tallin toinen hevonen. Francesco Zet sai kutsun Åbyyn kolmantena hevosena. Kentucky River on napannut nelossijat Oslo Grand Prixistä ja Ulf Thoresen Grand Internationalista. Viimeisin kilpailu on Åbergs-päivältä. Siellä ori oli kakkonen stayerlähdössä ajalla 13,4/3180."Kentucky River oli viime vuonna kakkonen Åbyssä ja tuntuu treeneissä yhtä hyvältä kuin vuosi sitten. Lähtö sopii sille, ja kisasta tulee varmasti jännittävä", Daniel Redén sanoi Åbyn tiedotteessa.UET Elite Circuit jatkuu Åbyn jälkeen Kouvolassa. Kymi Grand Prix juostaan lauantaina 22. elokuuta.Åby Stora Pris 2026kutsutut hevosetIbiki de Houelle (Kevin Leblanc)Get A Wish (Robert Bergh)Francesco Zet (Daniel Redén)Phantom Express (Joakim Elfving)Charron (Geir Vegard Gundersen)Macahan (Maria Törnqvist)Powwow (Jan Kristian Waaler)Kentucky River (Daniel Redén)UET Elite Circuit