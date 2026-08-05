Daniel Redén
Daniel Redénin tallista Kentucky River ja Francesco Zet ovat saaneet kutsut.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Åby Stora Pris: Powwow ja Kentucky River saivat kutsut tiistaina

UET Elite Circuitin 13. osakilpailu Åby Stora Pris juostaan lauantaina 15. elokuuta. Juostava matka on 3140 metriä, ja voittaja saa 1,5 miljoonaa kruunua.
Julkaistu
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Åby Stora Pris
Kentucky River
Powwow
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