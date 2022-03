Admiral As aloitti voitolla

Admiral Asin lähtönopeudesta käytiin keskusteluja. Örjan Kihlström näytti, että nopeutta löytyy, ja Admiral As pamautti keulaan. Se sai vetää avauskierroksen 14,5-kyytiä. Takana liftannut Diamanten haastoi maalisuoralla, mutta Admiral As piti ykköseksi ajalla 12,8a/2140m. Iikka Nurmosen Super Schissel tuli sisäratajuoksun jälkeen terhakasti maaliin saakka ja oli neljäs, kolmossijakin oli lähellä. Very Kronos kiersi johtavan rinnalle, mutta taipui siitä.

”Admiral As oli tosi hieno. Saimme hyvän vastauksen, millaisessa kunnossa se on. Hevonen lähtö auton takaa varmasti ja kovaa”, Kihlström sanoi.

Smokevalley Oy:n Southwind Boko loisti 4-vuotiaiden tammojen lähdössä. Erik Adielsson ajoi sen johtopaikalle, avauspuolikas mentiin 13,5-kyytiä. Adielsson antoi Broadway Hallin tyttärelle menoluvan loppukaarteessa. Timo Nurmoksen valmentama Southwind Boko irtosi vakuuttavaan voittoon ajalla 14,8a/2140m. Emilia Leon Beawinner seurasi kakkoseksi.

”Lämmityksessä Southwind Boko oli vähän paineissaan, mutta rauhoittui starttiin. Se oli tosi hyvä. Viime vuonna hävisimme Emilian hevoselle, joka tänään ravasi takanamme. Nyt en nukahtanut, vaan ajoin varmaan voittoon, ”Adielsson kertoi.

Iikka Nurmosen Flexible Journey juoksi Solvallan ensimmäisessä kohdelähdössä. Se paineli johtopaikalle avauspuolikkaalla. Rinnalla ravannut Fighter runttasi voittoon. Flexible Journey jaksoi hyvin kolmanneksi.

Suomeen saatiin kakkossija tammalähdössä. Roni Paldanin Greta Sisu kiri takaa hienosti toiseksi Magnus A Djusen ajamana. Erik Adielsson ohjastama Zante Grif porhalsi kolmannesta ulkoa ykköseksi.

Jägersrossa nähtiin yksi illan kovimmista suorituksista. Henrik Thomsenin Excuse Me jyräsi johtaneen suosikin Woodbury Winen rinnalta vakuuttavaan voittoon ajalla 11,5a/1640m. Excuse Me on Zola Bokon 6-vuotias tytär.

Einari Vidgren Oy:n Djokovic loisti tiistaina Eskilstunassa. Per Lennartsson kierrätti sen johtaneen Look Completen rinnalle. Matti Nisosen valmentama Djokovic meni menojaan ja voitti ylivoimaisesti ajalla 13,5a/2140m. Look Complete tuli tauolta ja oli yhdeksäs maalissa. ”Djokovic tuli voimissaan maaliin”, Lennartsson kehui.