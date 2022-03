Aetos Kronos oli orinäyttelyn megatähti Solvallassa

Kungapokalenin voittaja ja Ruotsin Derby-kolmonen Aetos Kronos sai arvostelulautakunnalta erittäin korkean jalostusarvon odotteen ja 86 pistettä. Oriin esitti sen hoitaja Heli Tarrimaa.

Orilautakunta arvioi Aetos Kronoksen isän Bold Eaglen erittäin hyväksi periyttäjäksi. Sille on annettu A-palkinto Ruotsissa. Myös emä Will Of A Womanin jälkeläisiä pidettiin erittäin laadukkaina.

Aetos Kronos oli 3-vuotiaista neljänneksi eniten ansainnut ja 4-vuotiaana kolmas. Viisivuotiaan se oli kolmas Prix de Francessa, ja se on sijoittunut kolmen parhaan joukkoon Grupp I-lähdöissä jokaisella kilpailukaudella 2 - 5-vuotiaana.

Eläinlääkärin arviossa kehuttiin, että hevonen on esitetty hienossa kunnossa ja kiiltävässä karvassa. Huomautuksen se sai pienistä, ahdaskantaisista ja käyristä etukavioista. Vasemmassa takakaviossa oli halkeama.

Rakennearvostelussa todettiin oriin olevan keskikokoinen ja sopusuhtainen. Sillä on ilmeikäs pää. Kaula on korkealle asettunut ja leveä, säkä korkea ja pitkä. Lavat ovat pitkät ja rinta syvä. Lantio on pitkä ja hyväasentoinen.

Vuohiset ovat pitkät kaikissa jaloissa, kintereet ovat hyväasentoiset, jalkojen rakenne on hento ja kaviot pienikokoiset. Lyhyt askel käynnissä ja ravissa, vasen etukavio osoittaa ulospäin.

Aetos Kronoksen mitat: Säkäkorkeus 162 cm – lautaskorkeus 159 cm – rungon pituus 160 cm.

Hoitaja Heli Tarrimaa kertoi, että Aetos Kronoksella ajetaan hölkkää 5 päivänä viikossa. Kaksi päivää se viettää tarhassa mielipuuhassaan piehtaroimassa kuralätäköissä.

Hän sanoi, että orinäyttelyä varten shampoopesun saanut ori oli Solvallassa puhdas ja kiiltävä ensi kertaa tänä vuonna.

Ori sai lokakuussa toispuoleisen halvauksen pään lihaksistoon, joka ei ole palautunut. Tarrimaa sanoi, että yleensä se paranee 3 – 5 kuukaudessa. Joten yhä pitää vain toivoa.

Hän ei uskonut siitoskäyttöön vielä tänä vuonna, ja huomautti, että hevonen on jaloistaan erittäin terve ja hyväkuntoinen.

Korkeaan jalostusennusteeseen ylsivät Daniel Redénin Kriterium-voittaja Francesco Zet (Father Patrick) 81 pistettä, jenkkiori Missle Hill (Muscle Hill) 80 ja Mister Hercules (Trixton) 74 pistettä.

Keskikertaisíksi 56 pisteellä arvioitiin Oscar L.A. (Ready Cash) ja Winston Sisa (Ens Snapshot). Matalan arvion sai 54 pisteellä Despot Power (Readly Express), ja 28 pisteeseen jäivät Kocu Boko (Bold Eagle) ja Tale Of Jacks (Intoxicated).

