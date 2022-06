Agassi Broline ravasi suomalaisvoiton Åmålissa

Björn Goop piti sisäradalta johtopaikan. Agassi Broline veti avauskierroksen 14,5-kyytiä. Trixtonin 4-vuotias poika hallitsi ja vei 110 000 kruunun ykkösen. Mika Forssin Peak’n Roll laukkasi heti lähdössä.

”Agassi Broline on nopea lähtijä. Se oli hyvä jo kahdessa edellisessä kilpailussa. Nyt oli kovempi vastus, kun oli Rikstoto-lähtö. Agassi on hyvä ja kehittyvä hevonen”, Goop sanoi. Agassi Broline hankki paikan STL-divisioonafinaaleihin Eskilstunaan. ST:n mukaan Björn Goopilla on 28 Onkel Investin hevosta valmennuksessa.

Avoimessa lähdössä Lucifer Lane palasi voittajakehään. Johan l Nilssonin 8-vuotias Infinitifin poika eteni ykköseksi ajalla 12,8a/2080m. Johtanut Gretzky B.R. piti kakkoseksi.

Pasi Tikkalan Melinda Ses kilpaili 86-pelin päätöskohteessa. Se lähti hyvin, mutta juuri kun Mika Forss oli kääntämässä sitä johtavan taakse tuli laukka ja siitä hylkäys. Magnus Jakobssonin ajama Global Virgin sai kiritilaa ja spurttasi yllätysvoittoon.

Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo kiri voittoon tiistaina Jägersrossa. Lähdekorven perheen omistama ja Oy LeVallo AB:n kasvattama ruuna ravasi takamatkalta voittoajan 13,9/2160m. Hanna Lähdekorvella oli kahden voiton ilta. Hän ohjasti amatöörilähdössä Conrad Lugauerin King Knasin ykköseksi.

Jonna Irrin ja Taneli Säteen Mami Chulo kävi hakemassa voiton Eskilstunan pisteraveista. 4-vuotias Muscle Massin tytär ravasi johtopaikalta voittotuloksen 15,9a/2140m. Casino T.A. toi talliin kakkossijan.