Aikion tähti vakuuttava kauden avauksessa Kalmarissa, Rosa Majalis jatkoi voitolla Rommessa

Click Bait pamautti keulaan. Kun Who’s Who eteni ensimmäisellä takasuoralla rinnalle, Magnus A Djuse luopui vetotöistä. Who’s Who ravasi avauskierroksen 14,2-kyytiä. Kihlströmillä oli helppo työ luotsata suursuosikki voittoon. Click Bait sai mahdollisuuden, mutta Who’s Whon ohi ei ollut asiaa.

”Who’s Who sai sopivan kauden aloituksen, kun avauskierros mentiin vain 14-vauhtia. Se meni väkevästi maaliin saakka. Olemme päässeet treenaamaan hevosta kovemmin kuin aikaisemmin, ja uskon, että nyt on tulossa huippuvuosi. Elitloppet on tietysti unelmana, mutta on siellä paljon muitakin hienoja lähtöjä”, Aikio sanoi.

”Tämä oli oikein sopiva kauden aloitus. Who’s Who tuntui terävältä ja halukkaalta menemään koko matkan. Se on jo kilpaillut kaikkien kovimpia vastaan ja näyttänyt, että se riittää huippulähdöissä”, Kihlström kertoi.

Kalmarin iltapäivä alkoi Iina Ahon ratsastaman Hat Trickin komealla esityksellä. Marko Kreivin osaomistama Maharajahin 5-vuotias poika painoi päälle johtohevosen rinnalla ja porhalsi voittoon ajalla 13,2a/1640m. Jerry Riordan on valmentaja.

Rommen perjantairavit alkoivat suomalaisvoitolla. Team Melkko & Sorosen kasvattama, omistama ja valmentama Rosa Majalis ravasi uransa kolmannen voiton ja jatkaa ilman tappioita. Jorma Kontio sai kärjessä ajaa rauhassa. R.C. Royaltyn 3-vuotias tytär pinkaisi päätöspuolikkaan 11,0-kyytiä ja irtosi vakuuttavasti muista. 40 000 kruunun ykkönen kasvatti tamman voittosumman 90 000 kruunuun.

Melkko & Sorosen tallin perjantai oli hieno. Macy toi voiton Solvallan lounasraveissa. Rosa Majalis ei ollut tallin ainoa voittaja Rommessa. Happy Go Pepper kiri takamatkalta pistelähdön parhaaksi ja täydensi tallin täydellisen päivän. Mats Havulehto on voittajien hoitaja.

Jorma Kontio oli perjantain menestyskuski kuudella ykkösellä. Solvallassa hän ajoi kolme voittoa. Thai Caron, Macy ja Best In Show As olivat voittohevoset. Rommesta tuli Melkko & Sorosen hevosten lisäksi ykkönen myös kylmäveritamma Elsa C.G:llä.