Oh Well voitti viime lauantaina Stanley Dancer-divisioonan ennätyksellään 09,2 ja ponnahti Hambo-rankingin kärkeen. Kuva: James Lisa

Ulkomaan ravit

Air Power on Hambo-rankingin kakkonen, tallikaveri Oh Well nousi kärkeen

Special Way ja Volume Eight eivät osallistu karsintoihin heinäkuun lopussa.