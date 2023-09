Air Power on palannut, helppo voitto New Jersey Classicin karsinnasta

Meadowlandsissa ajettiin syksyn ensimmäiset perjantaikilpailut neljän viikon Hambo-tauon jälkeen. New Jersey Classic-karsintoja 25 000 dollarin palkinnoin oli kolme 2-vuotiaille tammoille ja kaksi oreille. Kolmevuotiaat urokset karsivat kahdessa lähdössä.

AMG Stablen kimppaori Air Power (Muscle Hill) lähti seiskaradalta ja aloitti kolmantena jonossa, kun Åke Svanstedt ajoi Up Your Deon (Walner) johtoon. Puolimatkassa Mattias Melander nosti Air Powerin sen rinnalle ja lyhyen kamppailun jälkeen keulaan.

Up Your Deo pyrki haastamaan loppusuoralla, mutta Air Power lipui 06,6-kyytiä kahden ja puolen hevosenmitan voittoon ajalla 09,6. Yhtä lujaa tullut Little Expensive (Muscle Hill) kipaisi puolella mitalla kakkoseksi ennen Up Your Deoa. Andy Miller ajoi Julie Millerin valmennettavaa. Niiden ajat olivat 09,9 ja 10,0.

“Hyvä ja varma voitto Air Powerilta!” Paul “Pete” Spears kommentoi.

Tim Tetrick ohjasti niukan keulavoiton Oh Wellilla (Muscle Hill) ensimmäisessä NJ Classic-karsinnassa. Yannick Gingrasin kannustama Celebrity Bambino (Muscle Hill) tuli 05-vauhtisella loppuvedolla toiseksi ja ohitti Melanderin tallin Challengerin (Muscle Hill), jota ajoi Dexter Dunn. Koko kolmikolle kellotettiin tulos 10,0.

Noel Daleyn tallilla oli myös hyvä ilta Meadowlandsissa. Kaksivuotiaat ori Sig Sauer (Muscle Hill) ja tamma Buy A Round (Walner) voittivat Classic-karsintansa ajoilla 12,0 ja 11,2. Miss I La (Walner) hävisi vain päänmitan Svanstedtin suosikki Sunkist Beautylle (Six Pack), molempien aika oli 11,0.