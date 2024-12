Ajovitsan käyttöön selkeät rajoitukset Ranskan raviurheilussa, Vincennesin kohtalo vaakalaudalla

Ranskalainen raviurheilu on tehnyt uudistuksen, jota kuvaillaan historialliseksi. Ajovitsan käyttökielto astuu voimaan 1.1.2025 ranskalaisessa raviurheilussa. Ranskan raviurheilun keskusjärjestön SETF:in eli LeTrotin 11.12. tekemä päätös on jatkumoa Euroopan raviliitossa UET:ssa vuonna 2023 tehdyille linjauksille. UET:n antama takaraja säännölle oli 1.4.2025.

Ajovitsan käytön kieltämistä perusteltiin sekä lajin julkisuuskuvaan että hevosen hyvinvointiin vaikuttavana asiana. Ajovitsaa ei kielletä välineenä kokonaan, se saa edelleen olla ohjastajalla kädessä, mutta vuoden 2025 alusta vitsaa saa käyttää vain merkinantovälineenä ja ranneliikkeellä, kuten UET viime heinäkuussa määritteli. Ajovitsalla lyöminen on jatkossa kiellettyä. Ajovitsa on ymmärrettävä lisäturvaksi ja kädenjatkeeksi ohjastajalle. Ranskan keskusjärjestön viestinnässä ei kuitenkaan ole lähdetty muuttamaan itse sanaa. Siinä ajovitsa on edelleen piiska, "cravache".

Laukkaurheilussa vastaavaan kieltoon ei sen sijaan ole päästy. Ajovitsaa saa edelleen käyttää neljästi suorituksen aikana.

Päätöksen takana on 52 henkilöstä koostuva komitea, Suomen Hippoksen valtuuskuntaa läheisesti muistuttava elin, joka koostuu 52 henkilöstä, puheenjohtajanaan LeTrotin puheenjohtaja Jean-Pierre Barjon. Komitea äänesti kiellosta yksimielisesti.

Vincennesin kohtalo auki

Ranskan keskusjärjestön oma peliyhtiö PMU on vaikeuksissa, sillä se ei ole onnistunut lanseeraamaan uusia online-pelituotteita. Ranskalainen raviurheilu elää taloudellisesti vaikeita aikoja, mutta komitea äänesti palkintojen pitämisestä ennallaan.

Vincennesin tulevaisuus on vaakalaudalla. LeTrot on käynyt jo pitkään neuvotteluja Pariisin kaupungin kanssa saamatta niitä valmiiksi sovittuun vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuokrasopimusneuvottelujen takaraja on siirretty elokuulle 2025. Keskusjärjestö toteaa, että kaupungin ehdottamat uudet ehdot seuraaville 30 vuodelle ovat liian kovat – Vincennes tulisi maksamaan lajille kaikkiaan 300 miljoonaa euroa. Ehdot ovat kautta linjan koventuneet, mikä näkyy jo siinä, että 50 vuotta vanha, vuonna 1974 laadittu vuokrasopimus on muutaman A4-paperin mittainen, mutta uudessa sivuja on peräti 150.

Neuvotteluja jatketaan, sillä ravit haluttaisiin järjestää jatkossakin mieluiten Vincennesissä, mutta vaihtoehto B on jo olemassa: Enghienin ravirata.

Jenkkiverta 60:lle tammalle

Historia havisee myös kasvatuksen puolella nyt, kun ranskalaisen ravurin kantakirjaa on jälleen hieman raotettu kahden vuoden ajalle. Jenkkiori Tactical Landingin (Muscle Hill – Varenne) astutukset vuodelle 2025 on arvottu ja tulokset nyt julkistettu. Kaikkiaan 1569 arvontaan osallistuneesta onni suosi 60 tammaa ja lisäksi arvottiin 20 varanimeä. Criterium continentalin voittaja Victoire (Kitko – Juventa Blue, Boy du Pre), Eiffel Tower (Ready Cash – Nouvelle d'Atout, Buvetier d'Aunou) ja Calita Wood (Goetmals Wood – Qualita Bourbon, Love You) kuuluvat tammoihin, joita arvonnassa onnisti.

Arvonta videoitiin. Siemen saapuu Ranskaan USA:sta tammikuussa. Tammanomistajien joukossa on suuria kasvattajia mutta myös yhdellä ainoalla tammalla operoivia. Arvontaan saivat osallistua myös ulkomaiset ranskalaisen ravuritamman omistajat.