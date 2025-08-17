Ala-Rantala osti hyvin menestyneen lämminverisen Traverasta

Antti Ala-Rantala huusi Traveran huutokaupasta 200 000 kruunulla jenkkiruunan Lindysmusclemania. 7-vuotias Muscle Hillin poika on ollut Daniel Wäjerstenin valmennuksessa. Se on kilpaillut 32 kertaa ja voittanut 14 lähtöä. Sen voittosumma on 1 379 657 kruunua ja ennätys 09,4a. Tänä vuonna ruuna on juossut 242 000 kruunua ja voittanut kolme lähtöä.Lindysmusclemania oli USA:ssa Åke Svanstedtin valmennuksessa ja sillä tähdättiin Hamboon. Wäjersten kertoi huutokauppasivustolla, että loukkaantuminen esti osallistumisen. Lindysmusclemania tuli Ruotsiin ja aloitti kilpailemisen pitkän tauon jälkeen. Ruuna on menestynyt hienosti ja kuulunut lauantain divisioonien vakiohevosiin.”Olin tv-studiossa Ylivieskassa, ja Haanniemi sanoi, etten ole hetkeen ostanut mitään. Ehkä sekin sitten innosti vähän katselemaan lauantain huutokauppaa, mutta olen kyllä seurannut Traveraa aktiivisesti, vaikken ole ostanut. Uskoin, että Lindysmusclemanian hinta nousee korkeammalle, mutta se tuli sitten meille alle 20 000 eurolla. Suurin piirtein siihen hintaan olin aikonut jatkaa huutamista”, Ala-Rantala kertoi.”Katselin hevosen juoksuja, ja se oli kyllä mennyt hyvin, ja joissakin lähdöissä oli voimia jäänyt, kun tilaa ei tullut. Uskon, että se pärjää Suomessa, jos se saadaan pidettyä edes lähelle sellaisena, mitä se on ollut. Olen aina sanonut, että on aika varmaa ostaa huipputallista hevosia. Meille on tullut Wäjersteniltä kaksi hevosta. Claude P.Hill ja Global Dash ovat molemmat menneet hyvin.””Lindysmusclemaniasta tehdään kimppa. Olen jo soitellut muutamille ja kysellyt innokkuutta tulla mukaan. Varmaan muutama osuus jää myös myyntiin. Olemme menossa torstaina Skellefteåån, ja yritämme saada hevosen Uumajaan, mistä se otetaan mukaan. Lindysmusclemania saattaa olla Suomessa jo perjantaina.”Outi Kunnari hankki Grand Rallyn 120 000 kruunulla. 4-vuotias Who’s Whon poika on ollut valmennuksessa Björn Goopilla. Ruuna on kilpaillut hyvällä menestyksellä 8 kertaa totosijoin 2–1–4, voittosumma on 114 500 kruunua. Grand Rally on ilmoitettu starttiin torstaiksi Färjestadiin.Kilgore nousi huutokaupan kalleimmaksi. KB Horse Agent maksoi Stall Courantin omistamasta Chapter Sevenin 5-vuotiaasta pojasta 350 000 kruunua. Lauantailähdöissä hyvin menestyneen Kilgoren voittosumma on 871 186 kruunua ja ennätys 10,8a. Huutokaupan tulokset