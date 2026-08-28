Alessandro Gocciadoro sairauslomalle Kouvolan törmäyksestä

Alessandro Gocciadoro sai vammoja Kymi Grand Prixissä. Hänen ajamansa Working Class Hero väsyi ja hidasti voimakkaasti, ja Daniel Redénin Xanthis Harvey törmäsi Gocciadoron selkään.

Redén sanoi Zet-poddenissa, että hän katsoi keulassa mennyttä Don Fanucci Zetiä, ja Gocciadoron hevosen hidastaminen tuli nopeasti.

"Kävin pyytämässä Gocciadorolta anteeksi", Redén totesi.

Gocciadoro ajoi vielä päälähdön jälkeen ja voitti Esperia Fontilla tammadivisioonan. Hän valitteli jo voittajaseremonioissa kipeää selkäänsä.

Travrondenin mukaan Gocciadorolla on ollut paljon univaikeuksia ja kipuja Kouvolan jälkeen, ja keskiviikkona hän meni tutkimuksiin. Sieltä tuli ikäviä uutisia.

"Alessandrolla on kolmessa kylkiluussa murtuma, ja lääkäri suosittelee vähintään kolmen viikon lepoa. Ajatuksena oli, että hän ajaisi tämän jakson aikana vain Groupe I -lähtöjä, mutta tuskin sekään tulee kysymykseen, vointi ei sitä salli", Alessandro Gocciadoron vaimo Sinead Sernicoli kertoi lähettämässään viestissä.