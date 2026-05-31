Allegiant kiisi Elitloppetin voittoon ME-ajalla

Don Fanucci Zet ja Go On Boy olivat sisimmillä radoilla finaalissa. Mutta keulaan niillä ei ollut asiaa. Örjan Kihlström pamautti Allegiantin sellaisella vauhdilla liikkeelle, että muut näyttivät hölkkäävän. Daniel Redénin valmentama Allegiant veti avauspuolikkaan käsittämätöntä 04,7-vauhtia ja kierroksen 06,0. Tactical Landingin 5-vuotias tytär kesti kaiken. Se paineli ylivoimaisesti viiden miljoonan kruunun voittoon uudella ME-ajalla 07,1/1609a. Moni Maker oli edellinen Elitloppetin tammavoittaja vuodelta 1998."Tämä on jotain aivan käsittämätöntä. Olen ollut mukana vuosia ja yrittänyt lyödä ranskalaiset monta kertaa. Nyt se onnistui. Olimme sopineet Redénin kanssa, että karsinnassa ei ajeta kaikkia voimia. Finaaliin laitoimme kokolaput. Vaikka tamma kävi kuumana ja painui menemään, niin se kesti kaiken. Vauhti tiesi vaikeuksia myös muille", Örjan Kihlström sanoi."Ei tätä voi uskoa todeksi. On aivan upeaa näyttää tällainen hevonen yleisölle. Allegiant meni sellaisen hiitin, että tiesin, että se pystyy mihin vain. Toiveet laskivat, kun kuulin avauspuolikkaan väliajan, ei mikään hevonen kestä 04-avausta ja kävelin tallille. Ihmettelin, mitä tytöt huutavat tallilla, ja ymmärsin, että Allegiant voittaa. Esitys oli aivan järkyttävä. Onneksi ajoimme karsinnan vedettävillä silmälapuilla, se auttoi myös finaalissa. Don Fanucci Zetillä voitimme Elitloppetin tyhjille katsomoille, nyt oli yleisöä ja tunnelma hieno", Daniel Redén sanoi voittajahaastattelussa.Dream Mine eteni kolmannesta sisältä kakkoseksi. Go On Boy nousi kolmanneksi, ja Jörgen Westholmin toinen hevonen Jobspost oli neljäs. Don Fanucci Zet jaksoi viidenneksi. Idao de Tillard laukkasi jo ennen lähtölinjaaAllegiant maksoi nuorena huutokaupassa USA:ssa 50 000 dollaria. Tobias Persson osti Allegiantin Ruotsiin 3-vuotiskauden jälkeen 925 000 dollarilla. Se voitti viime vuonna Elitloppet-viikonlopun 4-vuotiaiden tammojen eliittiähdön ajalla 09,4a/1640.