Allegiant on sairastanut punkkivälitteistä anaplasmoosia, osallistuminen Pariisin Talvimeetingiin ei toteutune

Valmentaja Daniel Redén kertoi eilen perjantaina reddis.se podissaan, että maailman nopein ravuri, tamma Allegiant (Tactical Landing) sairastui loppukesällä granulosyyttiseen anaplasmoosiin, jota aiemmin kutsuttiin erlichiaksi löytäjänsä tutkija Paul Erlichin mukaan.Redén kertoi, että Allegiant on ollut antibioottilääkityksellä ja täydellisessä levossa. Ensimmäinen hölkkälenkki ajettiin perjantaina. Redén korosti, että minkäänlaiset kilpailusuunnitelmat eivät ole ajankohtaisia. Ensin halutaan nähdä, että hevonen on toipunut kunnolla ja saadaan takaisin valmennukseen sairastelun jälkeen.Anaplasma on tavallisen Ixoides ricinus -puutiaisen pureman kautta välittyvä sairaus. Se vaikuttaa valkosoluja eli leukosyyttejä ja verihiutaleita eli trombosyyttejä vähentävästi, jolloin hevosen yleiskunto- ja vastustuskyky laskevat.Tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, haluttomuus liikkua, ruokahaluttomuus, raajojen turvotus ja muutokset verenkuvassa. Akuuttien oireiden ilmaantuessa käytetään oksitetrasykliinilääkitystä. Ruotsissa on arvioitu, että 8 – 10% punkeista kantaa Anaplasma phagocytophilum –bakteeria. Suomesta ei ole tehty systemaattista kartoitusta, mutta sairastumiset ovat harvinaisia.Allegiant voitti Elitloppetin ja juoksi ME-ajan 07,1a/1609. Tactical Landingin 5-vuotias tytär voitti vielä heinäkuun lopulla Hugo Åbergs Memorialin ajalla 08,0a/1609. Jenkkitamma Allegiant on kilpaillut Euroopassa yhdeksän kertaa, voittoja on kahdeksan..40,2 astetta ja jalat paksuna – anaplasmoosi voi iskeä kovaa hevoseen, mutta antibiootti ei ole automaattinen ratkaisu\n