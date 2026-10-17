Allegiant Elitloppet
Allegiant ja Örjan Kihlström, Elitloppetin voittajat.Kuva: Maisa Hyttinen
Ulkomaat

Allegiant on sairastanut punkkivälitteistä anaplasmoosia, osallistuminen Pariisin Talvimeetingiin ei toteutune

Redén:"Ranska saa todennäköisesti odottaa, ensimmäinen treeni on tervetullut askel oikeaan suuntaan."
Julkaistu
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Daniel Redén
Allegiant
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