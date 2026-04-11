Allegiant sai kutsun Elitloppetiin, edellisestä tammavoitosta aikaa lähes 30 vuotta

Färjestad, pitkäperjantai ja 5-vuotislähdöt, sieltä on usein tullut uusia hevosia Elitloppetiin, niin myös tänä vuonna. Daniel Redénin 5-vuotias jenkkitamma Allegiant voitti 5-vuotiaiden tammojen lähdön, ja kutsu Elitloppetiin tuli.Allegiant oli huippuhevonen jo USA:ssa, se valittiin Vuoden 3-vuotiaaksi tammaksi 2024. Tamma tuli myyntiin Ohion Mixed Sales -huutokauppaan, ja Tobias Perssonin Eagles Rising AB osti hevosen 925 000 dollarilla. Allegiant voitti USA:ssa muun muassa Breeders Crownin ja Matron Stakesin.Allegiant tuli Daniel Redénille, eikä ole vielä hävinnyt hänen valmennuksessaan, voittoja on neljä, joista kolme tuli viime vuonna 4-vuotiskaudella. Merkittävin ykkönen tuli Elitloppet-viikonlopun 4-vuotiaiden tammojen lähdöstä ajalla 09,4a/1640."Allegiant on tuulennopea, se on hevonen, jolla olemme tähdänneet Elitloppetiin vuoden ajan. Tuntuu ihan mahtavalta ja on todella jännittävää nähdä, miten se suorittaa kovimpia vastaan", Redén sanoi Solvallan tiedotteessa."Emme ole vielä lopullisesti päättäneet tamman seuraavaa kilpailua, mutta todennäköisesti se on Lovely Godivas lopp, joka ajetaan Paralympiatravet-päivänä.""Allegiant on sellainen hevonen, joka kiihdyttää spekulaatioita ennen Elitloppetia. Kaikki oli hyvin kauden avauksessa, ja haluaisimme jakaa kutsun jo nyt, jotta Daniel Redén voi valita "fiksun" reitin Elitloppetille", Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå kertoi.Kaikkiaan 11 tammaa on voittanut Elitloppetin, viimeisimmät Moni Maker 1998, Peace Corps 1991 ja Dimitria 1976. Allegiant yrittää päästä tuohon kuuluisten tammojen joukkoon Ruotsin äitienpäivänä 2026.Allegiant5-vuotias tammaTactical Landing - Too Good For You31 starttia (15–5–3)Voittosumma 12 358 646 kruunuaEnnätys 08,5/1609Omistaja Eagle Rising AB, BjärredValmentaja Daniel RedénHoitaja Lina PergeniusKasvattaja Atlantic Trot Inc & Stewart Steve H, USAElitloppet juostaan Solvallassa toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Finlandia-Ajon voittaja saa kutsun Elitloppetiin.Elitloppet 2026Kutsutut hevoset:Go On Boy (Ranska)Inexess Bleu (Ranska)Jobspost (Ruotsi) A Fair Day (Ruotsi)Allegiant (Ruotsi)Solvallan Elitloppet-sivut