Maple Leaf Trot on ajettu vuodesta 1950. Åke Svanstedtin valmentama Back Of The Neck voitti sen viime vuonna.

Ulkomaan ravit Alrajah One 08,6-ajalla ykköseksi Maple Leaf Trotissa, Dexter Dunn:”Aikamoinen hevonen, vai mitä?” Veneraten kova yritys päättyi maalisuoran laukkaan.