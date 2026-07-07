Amatööriohjastajien PM-kilpailu alkoi Tingsrydissä, Majaniemi kolmantena, Ripatti neljäntenä

Martin Jensen Sjöholm tarjosi Lucky Treizelle hyvän juoksun toisessa ulkona. Johan Leijonin valmentama Bolero Loven poika kiri helposti voittoon ajalla 14,1a/1609. Norjan Tina L Henriksenin Västerbo Yes Box pääsi kiriin johtavan takaa ja eteni tasaisessa taistossa kakkoseksi.Marko Majaniemen Medulla Oblongata juoksi johtavan rinnalla ja pinnisti kolmanneksi. Toni Ripatin Zazza Zizzy Zack nousi neljänneksi. Suvi Vaittinen ajoi Escaping Facen johtopaikalle. Valjakko yritti vasta loppukaarteessa Lucky Treizen hyökkäykseen, mutta laukka pilasi juoksun ja toi hylkäyksen.Martin Jensen Sjöholm johtaa PM-kisaa 15 pisteellä, Tina L Henriksen on toinen 12, Marko Majaniemi kolmas 10 ja Toni Ripatti neljäs 9 pistettä.PM-kisan toinen päivä ajetaan keskiviikkona Åbyn lounasraveissa. Vuorossa on kaksi lähtöä, jotka ajetaan samoilla hevosilla..Amatööriohjastajien PM-kilpailu tiistaina ja keskiviikkona – "Tiettyjä asioita kannattaa ottaa huomioon mailin radalla"