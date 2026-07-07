Amatööriohjastajien PM-kilpailu
Suomalaisjoukkue Toni Ripatti, Suvi Vaittinen ja Marko Majaniemi.Kuva: SHKL Facebook
Ulkomaat

Amatööriohjastajien PM-kilpailu alkoi Tingsrydissä, Majaniemi kolmantena, Ripatti neljäntenä

Amatööriohjastajien ensimmäinen osalähtö ajettiin Tingsrydin mailin radalla. Tanskan Martin Jensen Sjöholm ajoi Lucky Treizen voittoon.
Julkaistu
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Toni Ripatti
amatööriohjastajien PM-kilpailu
marko majaniemi
Suvi Vaittinen
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