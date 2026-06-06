American Power ravisteli 3-vuotiaiden parhaimmistoa NYSS Platinum-lähdössä

Perjantai-iltana kilpailtiin ravurien New Jersey Sire Stakes –sarjan lähdöissä. Huipputamma Ariana G:n poika American Power (Walner) jysäytti yllätyksen voittamalla kaulanmitalla ennen toista supersukuista, Hambo-rankingin ykköstä Apex (Walner – Mission Brief). Ne toivat kaksoisvoiton Marcus Melanderin talliin.Mattias Melander käskytti 15-kertoimisen American Powerin puolimatkassa johtoon, eikä Dexter Dunnin ajama Apex saavuttanut sitä, vaikka kiri käsittämätöntä 03-kyytiä. Molemmat saivat ajan 09,6. Voitto ja kisa olivat vuoden kolmansia. Platinum-lähdön ykkönen oli 12 500 USD. Kolmas oli Diabolic Hill (Muscle Hill) ajalla 10,0.Tammat menivät vielä lujempaa omissa Platinum-kisoissaan. Noel Daleyn tallin Naked And Famous (Six Pack) teki kauden 3-vuotiaiden kärkiajan 09,1 Todd Mc Carthyn ajamana. Se kiersi Platinum-lähdössä keulaan puolimatkassa ja piti reilun hevosenmitan eron kilpasiskoihin. Startteja ja voittoja on tänä vuonna 2.Emä Sleep Tight My Luv (Credit Winner) on 1,6 miljoonaa dollaria ansainneen Pampered Princessin (Andover Hall) ja Suomessa vaikuttaneen siitosorin Was It A Dream (Striking Sahbra) sisar.Uroksia nopeamman voittoajan ravasi myös Jason McGinnisin valmentama Jailbird Jog (Tactical Landing) keulajuoksun päätteeksi Anthony MacDonaldin ajamana. Voittomarginaali oli lähes kaksi mittaa ja aika 09,5. Jailbird Jogin emä on Ruotsissa syntynyt Don Fanucci Zetin sisko Miss Don Fanucci (SJ’s Caviar).NYSS Silver-lähtönsä vuden voittotilin avasi tamma Rani Hanover (Walner) ohjissaan Scott Zeron. Hambo-voittaja Ramona Hillin tytär kiepsahti johtoon loppukaarteessa ja peittosi hevosenmitalla suosikki Brattituden (Tactical Landing). Carter Pinsken tallin tamman voittoaika oli 10,9.Rani Hanover maksoi 1-vuotiaana 925 000 dollaria Lexingtonissa 2024. Viime vuonna kalleimman ravuritammavarsan tittelin vei miljoonan dollarin Dejeuner (Walner), jonka Noel Daley huusi Winning Key Farmin omistajattaren Patty Keyn toimeksiannosta.Orien ja ruunien Silver meni Åke Svanstedtin ruotsalaiselle David Seamanille (Six Pack) ajalla 09,9. Melanderin Never Say Die (Muscle Hill) oli kakkonen ajalla 10,0. Sen kasvattaja-omistaja on Anders Strömin Courant Inc.Tanskalaisen Rene Sejtenin valmentama 3-vuotias Calgarian (Calgary Games) otti ensimmäisen voiton uran kahdeksannessa ja vuoden toisessa startissa. Tim Tetrick kiritti sen maalisuoralla keulaan, ja ori piti puoli mittaa eroa muihin. Sen aika oli 12,1. Tili karttui 4250 USD. Calgarianin kasvattajat ovat Steve Stewart, Black Creek Farm ja Harri Koskela.