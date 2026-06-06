Ravit Meadowlands
American Power kurkottaa voittoon.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

American Power ravisteli 3-vuotiaiden parhaimmistoa NYSS Platinum-lähdössä

Steve Stewartin ja Harri Koskelan kasvatti Calgarian otti voiton Meadowlandsissa.
Julkaistu
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Meadowlands
American Power
Galgarian
Naked And Famous
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