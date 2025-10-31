Huutokauppa
Walnerin tytär Salubrious Hanover myydään numerolla 12. Sen emä on Manchegon sisko Secret Passion.Kuva: Kuvakaappaus Harrisburg
Amerikan huutokauppasyksy huipentuu ensi viikolla Harrisburgissa

Viitenä päivänä myydään 1000 yksivuotiasta ja 633 muuta kohdetta, joihin kuuluu oriosuuksia, siitostammoja ja eri ikäisiä kilpahevosia.
