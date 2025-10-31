Amerikan huutokauppasyksy huipentuu ensi viikolla Harrisburgissa

Harrisburgin huutokaupan järjestäjä on USA:n suurimman kasvattajatallin Hanover Shoe Farmsin omistama Standardbred Horse Sales Company. Hanoverin varsoja myydään tänä vuonna yhteensä 191, ravivarsoja niistä on 87.Myynti alkaa maanantaina 3. marraskuuta klo 12 paikallista aikaa (Suomessa klo 19), jolloin myydään numerot 1 - 179. Kaksi seuraavaa päivää 1-vuotiaita myydään klo 10 (Suomessa klo 16) alkaen. Tiistaina kehään astelevat numerot 181 – 559 ja keskiviikkona 561 – 903.Varsojen tiedot löytyvät The Black Book –nettisivustolta Black Book 1 ja Black Book 2 –otsikoiden takaa. Myyntiluettelon keskellä ovat sukutiedot PDF-muodossa ja videot varsoista. Mixed Sale jatkuu torstaina ja perjantaina klo 11 alkaen (Suomessa klo 18). Suomalaisten kasvattamien varsojen etsintää vaikeuttaa, että huutokauppaluettelossa (Catalog) hevoset on listattu myyntiyhtiöiden mukaan. Jokaisen huutokauppasivun yläreunassa omistaja sentään kerrotaan.Kasvattajanimien perusteella varsalistalta löytyi kolme Kemppi Stablesin varsaa ja yksi EMP Investin kasvatti. Ensimmäisenä myydään orivarsa 198 Albert Kemp (Muscle Hill – Side Sway, Donato Hanover). Emän sisko on Stall Zetin miljonääritamma Wild Honey (Cantab Hall).Tammavarsa 246 on El Pandora (Back Of The Neck – El Kismet, Walner), jonka emän veljiä ovat El Ideal (Muscle Hill), El Titan (Muscle Hill) ja Appomattox (Yankee Glide).Tammavarsat 611 April Kemp (Ecurie D – The Right Thing, Explosive Matter) ja 777 Allure Kemp (Calgary Games – Here Nor There, Muscle Hill) tulevat kehään keskiviikkona.Noel Daleyn varsaostojen manageri Martti Ala-Seppälä lähti torstaina kohti Pennsylvaniaa. Hän kertoi viime viikolla, että Daleyn talli hankki Lexingtonista 15 ravivarsaa ja 8 peitsaria. Ravureista 3 huusi Daleyn pitkäaikainen amerikkalaisomistaja Kenneth Jacobs, ja Niko Kärnä osti kaksi omille kimpoilleen.Kaikkia haluttuja varsoja ei Lexingtonista tietenkään saatu, vaikka Winning Key Farmsin omistajatar Patty Key patisti Daleyn korottamaan tammavarsa Dejeunerin (Walner) hintaa miljoonaan dollariin. Ala-Seppälän “toiveikas hinta-arvio" 400 000 dollaria ylittyi reilusti.Hän ei halunnut antaa mitään lukumäärää varsoista, joita he lähtevät yrittämään Harrisburgista. Ainakin jännittävän niminen 128 Devil’s Revenge (Muscle Hill – Hanna Bourbon, Love You) otetaan lähempään tarkasteluun.Oreista kuumia nimiä ovat Chapter Seven, kuten aina, loistavasti aloittanut Captain Corey ja Tactical Landing, jonka miinus on se, että jälkeläiset ovat amerikkalaisittain ‘sekalaista seurakuntaa’ siis erikokoisia ja erinäköisiä, mutta parhaat ovat osoittaneet olevansa riittävän hyviä.Paul Spearsin kasvatti In Range on ollut sensaatio Ohiossa, joten sen varsat kiinnostavat. Mielenkiinnolla seurataan myös uusien orien Rebuffin, King Of The Northin ja toisen Reijo Liljendahlin 1-vuotiaana valitseman orin Temporal Hanoverin varsoja.Tästä Harrisburgin huutokauppasivustolle.