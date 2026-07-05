Amerikan kärkiaika 07,5 ravattiin Meadowlandsissa kansallispäivän iltana

Tunnelmat Meadowlandsissa olivat +29,5 asteen lämmössä ihmisille hikiset vielä illallakin, mutta hevoset juoksivat lujaa. Marcus Melanderin valmentama ruotsalaistamma Bourbonista (Face Time Bourbon) sivusi Homicide Hunterin nopeinta tulosta mailin radoilla 07,6. Ja heti perään 4-vuotias On To Norway (Muscle Massive) kurotti voittoon ajalla 07,5. Allegiant (Tactical Landing) teki absoluuttisen ME-tuloksena 07,1 kilometrin radalla Solvallassa.Peitsareiden kauden kärkituloksen 06,3 tekivät 6-vuotias Ervin Hanover ja 4-vuotias Captain Optimistic, jotka molemmat ovat Captaintreacherouksen poikia. 3-vuotias Brandon Blvd (Downbytheseaside) on ikäluokan nopein ajalla 06,9.Tanskalaisen Panamera Racingin kasvattama ja puoliksi omistama 5-vuotias Bourbonista kiisi viimeisen neljänneksen 06,6 ja oli maalissa yli kolme mittaa ennen Åke Svanstedtin Warrawee Michelleä (Walner), joka kiri yhtä lujaa ja sai ajan 08,0. Tammojen avoimen lähdön palkintopotti oli 129 400 USD.Ron Burken tallin On To Norway joutui voittotaistossa tiukille Melanderin Super Chapterin (Chapter Seven) kanssa 06,1-vauhtisessa lopetuksessa. Eroa jäi kaulan mitta, ja molemmat 4-vuotiaat saivat ajan 07,5. Graduate-lähdössä maksettiin 230 000 dollarin palkinnot.“Tänään ruuna oli taas oma itseluottamusta uhkuva itsensä. Viimeksi, kun se hävisi Mr Moutonille, se oli ennen starttia poikkeuksellisen pörhäkkä, mutta lähdön aikana vaisun tuntuinen. Silloin ei ollut sen paras päivä”, kuski Yannick Gingras kertoi.Kolmevuotiaiden ravureiden W.N. Reynolds Memorial –divisioonia ajetttiin kaksi oreille/ruunille ja tammoille. Linda Toscanon ori It Could Be Worse (Captain Corey) voitti ensimmäisen kovalla ajalla 08,7. Toisen vei Svanstedtin ori Magic Punk (Wishing Stone) tuloksella 09,5.Ruotsalaistamma Nezuko Kamado (Muscle Hill) ja ruotsalaisemän Miss Don Fanuccin tytär Jailbird Jog (Tactical Landing) kävivät tiukan kamppailun Reynolds-voitosta. Melanderin Nezuko Kamado piti ykköseksi turvan mitalla. Molempien aika oli 09,7.Samaan aikaan Scioto Downsin radalla Ohion Columbuksessa oli vielä kuumempaa, yli + 30 astetta. Reijo Liljendahlin suojatti, 3-vuotias Setyoursightshigh (In Range) palasi voittokantaan 50 000 dollarin OHSS-divisioonassa. Mike Wilderin ajamana se venytti voittomarginaalin kahteen hevosen mittaan ajalla 10,9. Omistajakimppaan kuluu Amg Stable Inc.Scioton päälähtöjä olivat 2-vuotiaiden 150 000 taalan Next Generation -kisat. Ravuritammavarsoista paras oli puolella mitalla Made For More (Long Tom) ajalla 12,6. Sen valmentaja on Vernon Beachy. Samalla ajalla kakkonen oli Kissme Ifyoucan (In Range). Christopher Beaverin tallin ori Commanders Moni (International Moni) voitti urosten lähdön kahdella mitalla ja ajalla 11,6. Se on paras kilpailussa tehty aika tänä vuonna. Kakkonen oli Vernon Beachyn Satan’s Fury (Volstead) ajalla 11,8.Meadowlandsin lähtövideot löytyvät osoitteesta: https://playmeadowlands.com/live-replay-video/