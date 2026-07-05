Meadowlandsin ravirata
On The Norway kurkottaa voittoon ajalla 07,5.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Amerikan kärkiaika 07,5 ravattiin Meadowlandsissa kansallispäivän iltana

Setyoursightshigh voitti Ohio Sire Stakes –divisioonan Scioto Downsissa.
Julkaistu
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Meadowlands
Scioto Downs
Bourbonista
Setyoursightshigh
On The Norway
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