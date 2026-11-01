Harrrisburgin huutokauppa
92 Lovelorn on Steve Stewartin ja MAS Breedingin kasvattama.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Amerikan toinen suuri varsahuutokauppa alkaa maanantaina Harrisburgissa

Myyntiviikko päättyy Mixed Saleen, jossa odotetaan huippuhintoja menestyksekkäistä kilpahevosista.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Harrisburg
Harrisburg Mixed Sale