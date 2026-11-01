Amerikan toinen suuri varsahuutokauppa alkaa maanantaina Harrisburgissa

Lexingtonin 1-vuotiaiden huutokaupan jälkeen on joka viikko pidetty useampia myyntitilaisuuksia eri osavaltiossa sekä livenä että netissä. Ne jatkuvat vielä marraskuun ensimmäisen viikon jälkeen, mutta parasta hintaa varsoistaan hakevat kasvattajat tuovat ne kehään juuri Pennsylvania State Fair Centerissä.Harrisburgissa on kolmena päivänä tarjolla yhteensä 922 varsaa. Maanantaina klo 12 lähtien (klo 19 Suomen aikaa) myydään 180 valittua 1-vuotiasta, kun poisjääntejä on kaksi. Niiden hintoihin kohdistuvat suurimmat odotukset.Tiistaina ja keskiviikkona varsojen kauppa alkaa jo klo 10 (klo 17 Suomessa). Tiistain myyntikohteet ovat numerot 185 – 595 ja keskiviikon 597 – 927. Mixed-päivät torstai ja perjantai alkavat klo 11 (klo 18 Suomessa). Ensin myydään numerot 951 – 1296, sitten 1301 – 1515.Mixed Saleen otettiin ilmoittautumisia vielä lokakuun lopussa. Suurimman kohun aiheutti 3-vuotiaan peitsariori Beau Janglesin (Cattlewash) 06,7 1 638 611 USD "jälki-ilmoittaminen" myyntiin kimpan purkautumisen takia numerolla 1602 (tulee kehään numeron 1489 jälkeen). Se valittiin viime vuonna Vuoden Hevoseksi tappiottoman 2-vuotiskauden ansiosta. Järjestäjätaho veikkaa, että se lyö ravuriori Amazing Catchin hintaennätyksen 1,85 milj. USD vuodelta 2024.Jälkikäteen myyntilistalle tulivat myös Åke Svanstedtin valmentamat 4-vuotias tamma 1600 (myydään numeron 1203 jälkeen) Call Me Goo (Googoo Gaagaa) 08,9 1,1 milj.USD ja 1601 (myydään 1349 jälkeen) 2-vuotias ori Yankee Boss (Captain Corey) 09,6 184 726 USD, joka kilpaili viimeksi Breeders Crown –finaalissa.Maanantain varsoista 87 on ravureita. Suvuissa vilisee tuttuja kilpahevosia kuten Marylandin täyssisko 43 Coffeeshop Hanover (Chapter Seven), Hambo-voittaja Cool Papa Bellin täysveli 54 Written On Ink (Chapter Seven), Oaks-voittaja Heaven Hanoverin sisko 69 Hulu Hanover (Volume Eight), Jiggy Jogin täyssisko 73 Boo A Day Spa (Walner), Super Chapterin täyssisko 88 Live Long Hanover (Chapter Seven) ja Endurancen veli 92 Lovelorn (Volume Eight), jonka kasvattajia ovat Steve Stewart ja MAS Breeding.Tamma 143 Secret Luv Hanover (Walner) on Manchegon sisko. Hevosurheilun Amerikan asiantuntija Paul Spearsin Windsong Stablella on maanantaina myynnissä tamma 45 Vintage Style (Captain Corey), jonka emä, norjalainen Enjoystilen täysveli on Finlandia-ajon ja Elitloppetin voittaja Cokstile, ja ori 48 Ronin (Muscle Hill), joka tulee Allegron maineikkaalta emälinjalta kuten täysveljekset ja siitosorit Swan For All ja Swan In A Million.Tästä Harrisburgin huutokaupan The Black Book –nettisivuille https://theblackbook.com/Live-lähetykseen sivun keskellä vasemmalla olevasta otsikosta:Click here for Live Stream of Sale