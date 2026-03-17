Amerikkalaisten huippuorien pakastesperma tuhoutui kuljetuksessa, yli sadalle tammalle pitää vaihtaa ori

Offspring Ab:n johtaja Robert Lindström kertoi Travrondenille tiistaina, että iso erä amerikkalaista pakastespermaa oli tuhoutunut lentokuljetuksessa Eurooppaan. Rajatarkastuseläinlääkäri totesi Kööpenhaminan lentokentällä, että yhden kuljetustankin sisällä oli lämpöasteita.Kuljetuksessa oli Karlin, King Of The Northin ja Oh Wellin pakastespermat. Lindström sanoi, että annoksia oli menossa yli sadalle asiakkaalle useisiin Euroopan maihin. Tankki lähetetään takaisin USA:han tavaran pakanneen yrityksen tutkittavaksi.Tämä oli toinen kerta, kun tällaista on tapahtunut. Edellinen kävi toissa vuonna, jolloin tuhoutuivat muun muassa Veneraten ja Volume Eightin sperma-annokset. Niillä molemmilla oli useita suomalaisvarauksia.Lindström selvitti, että tilanne koskee sekä oriosuuden omistavia että astutuksen varanneita tammanomistajia. Hambo-voittaja Karlin osuudenomistajille pystytään toimittamaan varastossa olevia sperma-annoksia aiemmasta toimituksesta.Tilanne on vaikeampi King Of The Northin ja Oh Wellin kohdalla, joiden spermaa ei ole saatavilla. Amerikassa Karl ja King Of The North ovat täyteen varattuja ja Oh Wellilla on 100 tammaa.Lindström pyrkii tarjoamaan astutuksia varanneille muita orivaihtoehtoja. Sekään ei ole ihan helppoa, koska suosituimmat orit ovat jo melkoisen täyteen varattuja. Offspring on päässyt sopimukseen Diamond Creekin orisyndikaatin kanssa Tactical Landingin käytöstä alennetulla 15 000 dollarin varsamaksulla, kun orin hinta on USA:ssa 20 000 USD.Lindström korosti, että pakastesperman pilaantumista kuljetuksessa ei ollut tapahtunut koskaan ennen kuin kaksi vuotta sitten, ja nyt tilanne toistui lyhyellä aikavälillä. Mitkään vakuutukset eivät tällaista korvaa, koska sperman arvo kohoaa vasta, kun siitä on syntynyt varsa. Kuljetusrutiinit on syytä käydä huolellisesti läpi, että tällainen vältetään jatkossa.