Ameriquen voittaja ja kolmonen Prix de Francessa

Prix de France on ranskalaisten sprintterikisa, jota kutsutaan myös speed race -nimellä, matkana on vain 2100 metriä autolähetyksellä. Kokonaispalkintosumma on 400 000 euroa, josta voittaja saa 180 000 euroa.

Nicolas Baziren Davidson du Pont voitti Prix de Francen vuonna 2020. Delia du Pommereux oli viime vuoden ykkönen hurjalla tuloksella 09,8a/2100m.

Lopullinen lähtölista valmistui torstaina, jolloin myös arvottiin lähtöradat. Veikko Haapakankaan hoitama Zacon Gio starttaa radalta viisi ja Anu Intosen Cokstile radalta seitsemän.

Prix de France

2100m – 1. palk. 180 000 euroa

1 Vivid Wise As/Matthieu Abrivard

2 Bahia Quesnot/Junior Guelpa

3 Delia du Pommereux/David Thomain

4 Billie de Montfort/Pierre-Yves Verva

5 Zacon Gio/Jean-Michel Bazire

6 Flamme du Goutier/Thierry Duvaldestin

7 Cokstile/Gabriele Gelormini

8 Davidson du Pont/Nicolas Bazire

9 Vitruvio/Alessandro Gocciadoro

10 Etonnant/Anthony Barrier

11 Power/Eric Raffin

12 Express Jet/Franck Nivard

13 Rebella Matters/Christophe Martens

14 Chica des Joudes/Alain Laurent

15 Fakir du Lorault/Francois Lecanu