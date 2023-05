Anders Malmrot Vermoon sunnuntaina – ”Tarkkailen myös suomenhevosia, joille on sarjoja kolmena päivänä Solvallassa”

Finlandia-ajon voittaja saa kutsun Elitloppetin. Samoin ensi keskiviikkona Solvallassa ajettavan Meadow Roads loppin ykkönen saa paikan, joten kutsuja alkaa nyt sadella. Ja lauantaina ajetaan vielä Paralympiatravetin finaali, jossa on monta mahdollista Elitloppet-hevosta. Suosikki San Moteur on jo kutsuttu.

Finlandia-hevosista Don Fanucci Zet sai viime viikonloppuna kutsun Elitloppetiin. Jos se voittaa Vermossa sunnuntaina, niin mitä sitten tapahtuu. Jaetaanko kutsuja muille, siitä Malmrot on vielä arvoituksellinen.

”Olen Vermossa paikalla, ja minulla on tosiaan kutsuja mukana ponilähdöistä alkaen. Finlandiassa on monta mielenkiintoisa hevosta, myös niitä suomalaisia, joita olen tarkkaillut kevään ajan”, Malmrot kertoi.

Solvalla on lisännyt Elitloppet-viikonvaihteeseen kylmäverilähtöjä jokaisella päivälle. 640 metrin matkalla ajettava Speedrace ajetaan perjantaina. 500 000-1 500 000 kruunua tienanneet oriit ja ruunat sekä yli 500 000 kruunua tienanneet tammat, niille on 100 000 kruunun ykkösellä ajettava 2140 metrin lähtö lauantaina. Sunnuntaina on vuorossa perinteinen Elitkampen, jonka voittaja palkitaan miljoonalla kruunulla.

”Elitkampeniin tarkkailen erityisesti Evarttia ja Parvelan Retua. Tiedän, että Retua on vaikea houkutella mukaan, mutta yritetään. Evartin valmentaja on ilmoittanut kiinnostuksensa ajaa Solvallassa. Vermossa ajetaan myös STL Divisioonia, joista on mahdollisuus päästä Elitloppet-viikonloppuna ajettaviin finaaleihin”, Malmrot jatkoi.

Elitloppet 2023 – kutsutut hevoset:

San Moteur (Ruotsi)

Horsy Dream (Ranska)

Etonnant (Ranska)

Vivid Wise As (Italia)

Just Believe (Australia)

Önas Prince (Ruotsi)

Go On Boy (Ranska)

Don Fanucci Zet (Ruotsi)

Solvallan perjantain sarjat ST:n sivuilta

Solvallan lauantain sarjat ST:n sivuilta

Solvallan sunnuntain sarjat ST:n sivuilta