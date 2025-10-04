Ravit Boden
Andiamo loimitettiin voittajaksi.Kuva: Kuvakaappaus Boden
Ulkomaat

Andiamo ja Jaakko Alamäki yllätysvoittoon Bodenissa

Kotiradan valmentajien hevoset olivat voittovireessä Bodenin 75-lauantaissa. Jaakko Alamäen Andiamo vei 200 000 kruunua Scandal Plays Minne -lähdössä.
Julkaistu
Lake's Edina
Elina Pakkanen
Andiamo
Boden
Jaakko Alamäki

