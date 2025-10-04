Andiamo ja Jaakko Alamäki yllätysvoittoon Bodenissa

Scandal Plays Minne ajettiin 2640 metrin matkalla ja volttilähetyksellä. Alku ei lähtenyt Andiamon osalta sujuvasti. Se haparoi lähdössä ja jäi viimeiseksi. Jaakko Alamäki ajoi 5-vuotiaan Nuncion pojan neljänneksi sisäradan jonoon. Aleksi Kytölän valmentama Felix S.H. juoksi johtopaikalla.Alamäki sai käännettyä kiriin, ja Andiamo spurttasi terävästi 200 000 kruunun voittoon ajalla 15,2/2640. Viking Lane nousi kakkoseksi ja Marcus Liliuksen ajama Felix S.H. tsemppasi hyvin kolmanneksi. B.Sacamano nousi 40 metrin takamatkalta neljänneksi.”Meillä on ollut paljon hankaluuksia ja vastoinkäymisiä. Saada tällainen voitto kauden lopulla lämmittää todella paljon. Andiamolla oli paljon voimia jäljellä, kun se oli vielä selässä 200 metriä ennen maalia”, Jaakko Alamäki kertoi. Andiamon 75-voitto oli neljäs kotiradan valmentajille, täysosumia ei 75-pelissä löytynyt.V75-kierros ei alkanut suosikkien voitoilla. Rikard N Skoglund ajoi Amara Cay Innin keulasta ykköseksi tammadivisioonassa, joka oli avauskohde. Tobin Kronoksen 4-vuotias tytär toi Åsa Holmbergille, 63, ensimmäisen 75-voiton.”Olen tosi iloinen tästä voitosta, tamma ei ole koskaan saanut ansaitsemaansa tunnustusta. Loppusuoralla tunsin, että voisimme onnistua, mutta en uskaltanut katsoa”, sanoi Åsa Holmberg, joka työskentelee Rommen ja Rättivkin radalla koulutusvastaavana.Kotiradan Roger Nilssonin valmentama Gratisfaction kiri toisen kohteen Klass II:n voittajaksi Daniel Wäjerstenin ajamana. Stall Zet on 4-vuotiaan Propulsionin pojan omistaja. Sandra Erikssonin King Of Djazz toi kotivoiton hopeadivisioonassa. Hanna Olofssonin Ja Ba Da Ba Doooo toi kolmannen voiton Bodenin valmentajille. Se kiri tuulispäänä Rikard N Skoglundin ajamana yllätysykköseksi Klass I:ssa.Daniel Wäjersten ajoi oman tallin Flash Expressin voittoon Klass III:ssa. Readly Expressin 3-vuotias poika meni keulaan ensimmäisellä takasuoralla. Jouni Hillbomin kasvattama ja Petri Salmelan valmentama 3-vuotias Peek A Boo Poof (Googoo Gaagaa) teki hienon suorituksen vain kolmen startin kokemuksella. Se jyräsi johtavan rinnalta Ulf Ohlssonin ajamana kakkoseksi. Petri Salmelan porukka omistaa.Markus B Svedbergin Freako paineli päätöskierroksella keulaan pronssidivisioonassa ja voitti ylivoimaisesti. Suurin hankaluus oli ennen lähtöä, kun Freako ei tahtonut kääntyä lähtöauton taakse, mutta lopulta sekin onnistui. Petri Salmelan Speed Matters otti hyvän kolmossijan.Bodenin iltapäivä alkoi hienolla suomalaisvoitolla. Elina Pakkasen ohjastama Lake’s Edina vei 35 000 kruunun ykkösen montélähdössä. Tuomas Pakkasen valmentama, hänen ja kasvattaja HJ Stablen omistama Bird Parkerin tytär kiri helposti voittoon ajalla 15,9a/2140. Tarmo Liikamaan Figaro Brick kiri Caroline Linderin ratsastamana kakkoseksi”Lake’s Edina on vahva. Se kiri hyvin, ja jo loppukaarteessa aloin uskoa voittoon. Talvisaikaan meillä on ollut hevosia Tukholman seudulla, siksi ohjelmassa on kotiradakseni merkitty Solvalla”, Elina Pakkanen selvitti.