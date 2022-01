Andover Hall ja Credit Winner Amerikan Hall of Fameen

Vuoden 2022 valintakomitealle esitettiin kuusi hevosta: ravurioriit Andover Hall ja Credit Winner, peitsariori Presidential Ball, ravuritammat Ariana G ja Mission Brief ja peitsari Pure Country.

Emp-Invest Oy:n omistama, vuonna 1999 syntynyt Andover Hall (Garland Lobell – Amour Angus, Magna Force) on tehnyt siitosuransa Hanover Shoe Farmsilla Pennsylvaniassa.

Vuonna 1997 syntynyt Credit Winner (American Winner – Lawn Tennis, Armbro Goal) vaikuttaa Blue Chip Farmsilla New Yorkin osavaltion Wallkillissä.

Valintakomitean lausunnossa Andover Hallin kilpailusaavutuksia kuvataan näin: “Heti 2-vuotiaana maailmantähti Andover Hall voitti 8 kertaa 9 startissa ja ansaitsi 450 920 USD. Suurimmat voitot olivat Campbellville Trot, Champlain Stakes, Bluegrass ja Horseman Stakesit. Se valittiin Vuoden Kaksivuotiaaksi ravuriksi.

Kolmivuotiaana se sijoittui kolmen parhaan joukkoon 10 kertaa 13 kilpailussa ja ansaitsi 419 590 USD. Suurin voitto oli World Trotting Derby Du Quoinissa.”

Kilpa-uran ajan Andover Hallin omisti silloin Kanadassa asunut suomalainen suurhevosenomistaja Erkki Laakkonen, jonka perheen Emp-Invest Oy on oriin nykyinen omistaja.

Andover Hallin jälkeläiset ovat juosseet Amerikassa yli 87 miljoonaa dollaria palkintorahaa. Sillä on 9 dollarimiljonääriä, 217 yli 100 000 USD ansainnutta ja 164 alle 11,5-ennätyksen tehnyttä varsaa.

Andover Hallin parhaista jälkeläisistä mainittiin:

Nuncio 08,9 3,6 milj. USD, joka voitti Yonkers Trotin ja Kentucky Futurityn. Voitti Euroopassa Elitloppetin vuonna 2016.

Vuoden Hevonen 2007 Donato Hanover 08,5 2,99 milj. USD, joka voitti 2-vuotiaana Peter Haughton Memorialin ja Breeders Crownin ja 3-vuotiaana Hambletonianin, Canadian Trotting Classicin, World Trotting Derbyn, Stanley Dancer Memorialin ja Kentucky Futurityn.

Creatine 09,2 2,1 milj. USD, joka voitti Kentucky Futurityn 2013 ja Breeders Crownin 2015. Sen poika Jujubee 08,1 vs. 961 857 USD voitti samat suurkilpailut 2021.

Huipputamma Pampered Princess 10,2 vs. 1,6 milj. USD oli USA:n ja Kanadan Vuoden 2-vuotias ravuritamma 2006 ja USA:n paras 3-vuotias tamma 2007.

Andover Hall on emänisänä kolmelle dollarimiljonäärille ja sen tyttärien varsat ovat juosseet yli 50 miljoonaa, niistä parhaita ovat tamma Classic Martine 09,1 vs. 1,16 milj. USD, ori Archangel 08,4 vs. 1,14 milj. USD ja tamma Hambletonian Oaks-voittaja 2019 When Dovescry 08,4 vs. 1,6 milj. USD.

Ruotsalaisten omistuksessa kilpaillut Credit Winner 10,9 ansaitsi 1,49 miljoonaa dollaria. Sen uranumerot olivat 29 9-9-2. Sen jälkeläiset ovat ansainneet yli 103 miljoonaa dollaria. Miljonäärejä on 6, yli 100 000 USD tienanneita 300 ja alle 11,5-ennätyksen menneitä 154. Parhaita jälkeläisiä ovat Devious Man 09,9 1,3 milj. USD, vuoden 2005 paras 2v-ravuri Chocolatier 10,2 vs. 1,3 milj. USD, Yonkers Trotin voittaja 2012 Archangel 08,4 1,1 milj. USD ja Crazed 09,9 yli 1 miljoonan ansioilla.

Emänisänä Credit Winner on neljälle dollarimiljonäärille, 100 000 USD ansainneita on 172 ja 117 alle 11,5-ennätyksellä. Tyttärien varsat ovat ansainneet yhteensä yli 60 miljoonaa. Resolve 08,9 vs. 2,6 milj. USD, Cruzado Dela Noche 10,6 vs. 1,3 milj. USD, Bar Hopping 09,5 vs. 1,29 milj. USD ja Ready For Moni 08,7 vs. 1,2 milj. USD ovat rikkaimmat Credit Winnerin tyttärien pojat.

Kolmas valittu oli kilpahevosten kategorian peitsari Presidential Ball 08,4, jonka ansiot ovat yli 3 miljoonaa dollaria. Ori voitti 26 kertaa 38 startissa. Sillä on 9 dollarimiljonääriä, jälkeläisistä 219 on ansainnut yli 100 000 USD ja 164 on ravannut ennätyksen 11,5 tai alle.

New Yorkin Goshenissa sijaitseva Harness Racing Museum & Hall of Fame järjestävät Hall Of Fame Day-tapahtuman heinäkuun alussa. Silloin juhlistetaan Hall of Famen uusia ihmis- ja hevosjäseniä.