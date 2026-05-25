Antognoni S otti Maxie Lee Invitationalista vuoden kolmannen voiton

Vanhempien hevosten Maxie Lee juostiin Harrah’s Philadelphian radalla sunnuntaina iltapäivällä. Yannick Gingras seurasi alun 05-vauhtia keulaan hurauttanutta Sir Pinocchiota (Met’s Hall). Loppukaarteessa Gingras antoi Antognonille kiriluvan, ja maalisuoralla se jätti muut reilun kolmen mitan päähän.Voittoajan 08,9 Antognoni teki toisen kerran peräkkäin. Se on Amerikan toiseksi nopein. Reilu viikko sitten Periculum (Muscle Hill) pinkoi Meadowlandsin Cutler Memorialin voittoon vuoden kärkiajalla 08,2. Sen jälkeen kuului Melanderin tallista ikävä uutinen, että orilla on hankosidevamma.Antognonin vanavedessä kovan lopetuksen kakkoseksi teki 61-kertoiminen Southwind Arturo (Muscle Hill) Anthony Napolitanon ohjastamana. Sen aika oli 09,2. Viime vuoden voittaja Aetos Kronos (Bold Eagle) ja Dexter Dunn olivat kolmansia ajalla 09,4.Antognoni on kilpaillut 47 kertaa, joista 27 starttia USA:ssa. Viimeisin, 6 voiton putki, alkoi viime joulukuussa, ja siihen sisältyvät tämän vuoden kaikki 3 kilpailua. Amerikan ansiot reilun vuoden ajalta ovat 565 337 USD ja koko uran 626 661 USD. Tämän vuoden tienestit ovat 83 800 USD.Valmentaja Ron Burke ja osaomistaja, ohjastaja Gingras olisivat mieluusti saapuneet mittauttamaan Antognonin tason sen kotimaan Elitloppetissa. Matkalle ei kuitenkaan löytynyt rahoitusta. Nyt Gingras odottaa siltä hienoa kautta Amerikan avoimissa lähdöissä.“Odottelin kiriin lähtöä kaikessa rauhassa. Jos Aetos Kronos olisi tullut lähemmäs, olisin kääntänyt oikeasta ohjasta aiemmin. Antognoni ravaa kaarteet aivan yhtä lujaa kuin suorat, joten tiesin, että se tulee hyvin loppua, vaikka lähdemme kiriin kurvissa”, Gingras kertoi voittohaastattelussa.“Se on niin hyvin ajettavissa ja niin valtavan pätkänopea, että sillä pääsee paljon useammin hyville juoksupaikoille kuin huonoille.”Vanhempien ravurien raha- ja voittotilaston kärjessä on Burken tallin 6-vuotias kanadalaisruuna Oh Look Magic (Lookslikeachpndale). Sillä on 11 voittoa ja 3 kakkosta vuoden 13 kilpailusta sekä palkintorahaa 198 500 USD. Antognoni on sijalla 19.