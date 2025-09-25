Antti Ala-Rantala neljän kylmäverisen kanssa Bergsåkeriin – "Vastaava tulos olisi tosi kovaa valuuttaa"

Torstaina Ruotsin Bergsåkerissa nähdään suomalaisväriä, kun raveissa kilpailee neljä Antti Ala-Rantalan valmentamaa kylmäveristä. Näistä illan päälähtönä lähes 11 000 euron ensipalkinnolla juostavassa kylmäveristen montén Ruotsin mestaruuslähdössä kilpailee Susanne Klemolan ratsastama Gott Klirr."Sarjojen puolesta oli sopivia lähtöjä, ja erityisesti montelähdössä oli kova palkinto. Gott Klirr on ollut Ruotsissa ajetuissa speedrace-lähdöissä asiallinen, joten lähdetään koittamaan. Vastusta en kovin hyvin tunne, mutta ainakin neljän porukkaan uskon sen pystyvän", Ala-Rantala aloittaa.Ala-Rantalan muut menestyskortit Bergsåkerissa ovat ravien kolmessa ensimmäisessä lähdössä kilpailevat Hövdingen, Ullabella sekä Jazzå. Näistä jokaista Ala-Rantala ohjastaa itse."Hövdingenin ravia olemme saaneet paremmaksi, ja lähtö oli aika sopivan näköinen. Ullabellalle juostava 1640 metrin matka on ehkä turhan lyhyt, ja lähtöpaikka osui ulos, mutta kai senkin pitäisi ravilla pystyä kolmen–neljän porukkaan? Jazzå laukkasi Vermossa, kun sekki oli ehkä turhan löysällä vapaan tilan avauduttua", valmentaja kertaa.Jokaisessa lähdössä ensipalkinto on noin 3500 euroa."Tuntuu, että täällä vastus voi erityisesti Hövdingenille ja Ullabellalle olla helpompi kuin Suomessa. Ullabella on 4-vuotias tamma ja meni Seinäjoella täyden voltin 28-läpi eikä ansainnut kuin 200 euroa. Täällä vastaava tulos olisi tosi kovaa valuuttaa", Ala-Rantala kokee.Härmässä talliaan pitävän Ala-Rantalan reissu Bergsåkeriin starttasi hevosten kanssa torstaiaamuna puoli seitsemältä. Paluu kotipihaan tapahtuu perjantaina iltapäivästä."Laiva lähti Vaasasta kahdeksalta, ja paikallista aikaa puoli yhdeltätoista olimme Uumajassa. Nyt hevoset saavat hetken huilata karsinoissa John Östmanin ja Heidi Hiltusen tallissa ennen kuin lähdemme Bergsåkeriin. Sieltä hevoset tulevat tähän samaan talliin yöksi, ja me menemme hotelliin. Huomenna paluulaiva lähtee kohti Vaasaa yhdentoista jälkeen", Ala-Rantala aikatauluttaa.Ruotsin-reissu ei ole Ala-Rantalalle vuoden ensimmäinen, sillä kesällä hänen valmennettaviaan kisasi tasaisin väliajoin länsinaapurin puolella."Laivojen aikataulut vaikuttavat aika kovasti lähtemiseen. Ei täällä yli kahta yötä viitsi olla. Nyt homma meni putkeen, mutta viime kesänä meidän mennessä Solängetiin laiva oli myöhässä ja raveihin perille päästyämme ensimmäiseen starttiin oli aikaa vain hieman yli toista tuntia. Se reissu kuitenkin meni tuloksellisesti hyvin", Antti Ala-Rantala naurahtaa.