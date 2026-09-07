Apex amerikkalainen ravuri
Kuvassa Apex voittaa Stanley Dancer Memorialin.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Apex oli neljäs Meadowlandsissa, Carve ei ihan saavuttanut Little Roadia Harrah's Philadelphiassa

Melanderin Super Chapter vei Maple Leaf Trotin ennätysajalla 08,1.
Julkaistu
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Super Chapter
Carve
Apex
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