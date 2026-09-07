Apex oli neljäs Meadowlandsissa, Carve ei ihan saavuttanut Little Roadia Harrah's Philadelphiassa

Perjantai-illan teema Meadowlandsissa olivat 25 000 dollarin New Jersey Classic –karsinnat. Niitä ajettiin 2- ja 3-vuotiaille ravureille, osallistuminen maksoi 2500 USD.Kolmivuotiaiden orien ja ruunien karsintaan osallistui myös Hambo-voittaja Apex (Walner). Startti oli sen ensimmäinen suurvoiton jälkeen. Dexter Dunn ajoi sen jonoon kolmanneksi ja käänsi loppukaarteessa kiriin toiselle radalle. Kiri ei purrut, ero kärkihevoseen King Of The Wind (Walner) ja sen rinnalle pyrkineeseen Practical Maniin (Tactical Landing) vain venyi. Maalisuoralla livahti ohi vielä Ardonne (Tactical Landing).Joe Bongiornon ohjastama ja valmentama 19-kertoiminen King Of The Wind voitti vajaalla mitalla ja ajalla 09,5. Scott Zeron ajoi Practical Manin kakkoseksi ajalla 09,6. Åke Svanstedtin tallin Ardonne ohjissaan Yannick Gingras oli kolmas ja meni 09,7. Apexin aika oli 10,0.Toisen 3-vuotiaiden urosten lähdön vei Melanderin tallin Nix Nacken (Muscle Hill) kyydissään Dexter Dunn ennen Svanstedtin Magic Punkia (Wishing Stone). Niiden ajat olivat 09,4 ja 09,5.Kaksivuotiaiden tammojen nopein karsintavoittaja oli Nancy Takterin Rio de Janeiro (Walner) ajalla 10,5. Sitä ajoi Joe Bongiorno. Kakkosena maaliin saapui Svanstedtin Dandelion Wine (Ecurie D) ajalla 10,7 ja kolmantena Andy McCarthyn ajama Grandiflora (Muscle Hill) ajalla 11,1. Sen omistajia ovat Sjoeblom Racing ja Niko Kärnä.Andy ja Julie Millerin 2-vuotias tamma Wall Of Fame (Walner) juoksi karsinnassa seitsemännen voittonsa ajalla 10,7. Tappioton tamma nousi ikäluokan rahatilaston kärkeen 242 500 dollarin ansioin. Kolmannen karsinnan ykköseksi ravasi Takterin Special Orchid (Walner) kaulan mitalla ja ajalla 11,5. Kakkonen samalla ajalla oli Svanstedtin Orchestra (Muscle Hill).Lauantaina Kanadan puolella Woodbine Mohawk Parkissa juostiin 620 000 Kanadan dollarin Maple Leaf Trot -finaali vanhemmille ravureille. Suursuosikki Melanderin tallin Super Chapter (Chapter Seven) painui puolimatkassa johtoon Dexter Dunnin ajamana ja vastasi sitkeästi ohitusyrityksiin pitkällä loppusuoralla. Voittoaika oli orien uusi Kanadan ennätys 08,1. Nancy Takterin French Wine (Bar Hopping) punnersi kakkoseksi ennen Luc Blaisin Emoticon Legacya (Walner). Niiden ajat olivat 08,2 ja 08,4. Burken tallin Antognoni (Father Patrick) tuli neljäntenä maaliin ajalla 08,4.Dexter Dunn ajoi voiton myös Domenico Ceceren ruunalla Mother's Moni (International Moni) 3-vuotiaiden 140 000 dollarin Simcoe-lähdössä. Voittoaika oli 08,9. Suosikiksi pelattu Strobe Lite (Alarm Detector) oli kakkonen ajalla 09,0. Benoit Baillargeon valmentaa ja James MacDonald ajoi.Sunnuntaina ajettiin 300 000 dollarin Pennsylvania Sire Stakes –finaalit 3-vuotiaille. Tammojen lähdössä piti pintansa koko matkan johtanut Little Road (Fordham Road), jolle suosikki Carve (Captain Corey) hävisi metrin verran. Molemmat saivat ajan 09,9.Little Road otti vuoden seitsemännen ja suurimman voittonsa 13. startissa. Muita totosijoja on 4. Dollareita on tullut 255 175 USD. Roger Hammer on kasvattaja ja omistaja, Brady Brown ajoi. Kemppi Stablesin Noel Daleyn omistajien kimpalle liisaama Carve on ansainnut tänä vuonna 282 906 USD. Se on ikäluokan rahatilastossa 10.sijalla, Little Road on 11.Orien ja ruunien PASS-finaalin voitti Paul Kelleyn valmentama suosikki Geologic (Captain Corey), joka porhalsi maalisuoralla kolmen mitan eron muihin. Voittoaika oli 09,7. Kärryillä kannusti Yannick Gingras. Matkalla johtanut Daleyn ja suomalaisten kimpparuuna Minoan (Bar Hopping) väsähti lopussa. Minoan on 252 086 dollarin tienesteillä rahatilaston sijalla 12.Daleyn tallin ruunat ottivat kaksoisvoiton 3-vuotiaiden peitsarien 50 000 taalan PASS-lohdutuslähdöstä. Toast Of The Town (Sweet Lou) vetäisi yli 5 mitan kaulan muihin keulajuoksun päätteeksi. Voittotulos oli 08,5. Sjoeblom Racingin kimpan Callmebigpapi (Papi Rob Hanover) oli kakkonen ajalla 09,1.