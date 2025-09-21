Ravit USA
Apex Peter Haugton Memorialin voittokuvassa.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Apex piti Endurancen takanaan Mohawk Millionissa, voitto tuli Kanadan ennätysajalla

Kuudes Mohawk Million juostiin sunnuntaina aamuyöllä Suomen aikaa Ontarion Woodbine Mohawk Parkissa. Se oli suurkilpailuillan lähtö 10.
Julkaistu
Marcus Melander
Apex
Mohawk Million
Endurance

