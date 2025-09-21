Apex piti Endurancen takanaan Mohawk Millionissa, voitto tuli Kanadan ennätysajalla

Keulapaikan haltija vaihtui alkumatkalla useampaan kertaan, kunnes Andy McCarthy ja suosikki Endurance (Captain Corey) ottivat johtopaikan puolimatkassa.Pian rinnalle ilmestyi Dexter Dunnin kannustama Apex (Walner) ja lähdön parhaat orivarsat kamppailivat maalisuoraa rinnakkain. Apex sai yliotteen ja lipui puolitoista mittaa edelle. Sen voittotulos oli uusi Kanadan ennätys 09,5. Endurance oli kakkonen ajalla 09,6. Kolmanneksi tuli David Millerin ajama Silverstein (Chapter Seven) ajalla 09,7.“Alkumatkalla oli jonkun verran säpinää, mutta minun hevoseni käyttäytyi kuten ammattilaiset, ja pysyimme hyvissä asemissa kärjen tuntumassa. Aiemmin se saattoi jännittää alussa, mutta nyt se on oppinut hienosti juoksemaan rentona. Loppukaarteessa varmistelin, että tulemme sen läpi ravia. Kun pyysin vauhtia maalisuoralla, se tosiaan laittoi lihaksensa töihin”, Dunn kuvaili.“Viikko sitten perjantaina Peter Haughtonin voitto tuli helposti, ja kysyin sunnuntaina Dexteriltä, mitä hän ajattelee, pystyykö ori samaan heti seuraavana viikonloppuna. Hän sanoi, että pystyy”, Marcus Melander kertoi.Voitto oli Marcus Melanderin tallille kaikkiaan kolmas ja toinen peräkkäinen. Viime vuonna Mohawk Millionia hallitsi Maryland, ja Oh Well (Muscle Hill) oli paras 2022.Steve Stewart on Mohawk Millionin merkkihenkilö. Hän on kasvattajana sekä Apexissa että Endurancessa. Ensimmäinen voittaja Venerate oli Kemppi Stablesin ja Stewartin kasvatti ja seuraavan Millionin voitti Stewartin toinen kimppakasvatti, tamma Venerable. Sen sisko Crucial on puolestaan viime vuoden voittajan Marylandin emä. Stewart kuuluu Marylandin ja Apexin omistajiin. Hunterton Farms on ostanut Mohawk Millionin osallistumisoikeuden joka vuosi.Osallistuminen maksoi 50 000 Kanadan dollariaKeväällä Mohawk Million –paikkojen arvontaan osallistui 37 toiveikasta. Onni potkaisi heistä kymmentä. Suomalaisomistajat tekivät Kimmo Kempin johdolla kimpan, joka sai osallistumisoikeuden kymmenentenä eli viimeisenä.Yksi tämän vuoden Mohawk Millionin osallistumisoikeus myytiin elokuussa OnGait.com-nettihuutokaupassa. Se oli ensimmäinen kerta kilpailun kuusivuotisen historian aikana.Gino Toscani myi sen 56 000 dollarilla Casie Colemanille. Sillä kilpailee Silverstein, jonka valmentaja Matthew Burkholder ja omistajatalli Dark Horse Farm LLC tekivät edelleen kaupat Colemanin kanssa. Casie Coleman on viisinkertainen (2005, 2006, 2009, 2010 ja 2012) vuoden valmentaja Kanadassa. Silverstein maksoi Lexingtonissa 80 000 dollaria.Sen käytöstä oli sovittu jo Hambletonian-viikonloppuna, ja sillä kisaan lähtee ennakkosuosikki Endurance, jonka kasvattajakimppaan kuuluu Steve Stewartin ja Martti Ala-Seppälän lisäksi Hunterton Farmsilla hevosiaan pitäviä suomalaisia. Endurancen omistajista Leo Fleming ja Bill Manes ovat kanadalaisia. Chris Beaver valmentaa.Steve Stewart korosti voittoseremonioissa, kuinka aina kannattaa ostaa varsa. Hyvänä esimerkkinä hän kertoi, että myi Harrisburgin ensimmäisenä päivänä numerolla 30 orivarsan Endurance vaatimattomaan 14 000 dollarin hintaan. Hiukan myöhemmin sen kaveri Apex meni 525 000 dollarilla.Nyt ne olivat Mohawk Millionin suokikkipari. Stewart on Marylandin osakas ja jäi 10 prosentin osuudella Apexin omistajakimppaan. Hänellä oli tänäkin vuonna hyvä tuuri arvonnassa, joten Apex kilpaili Hunterton Farmsin osallistumisoikeudella.Tämän vuoden kisaan osallistui myös Marylandin veli Cambridge Hanover, joka oli miljoonan dollarin hinnalla kaikkien aikojen kallein ravivarsa Harrisburgissa. Sen omistaa kolmikko Bill Pollock, Bruce Areman ja valmentaja Andrew Harris. Osallistumisoikeuden hankki Pollock.Megan Scranin valmentama ja hänen poikaystävänsä Scott Zeronin ajama Ardonne voitti Wellwood Memorialin, josta ei enää saa paikkaa Mohawk Millioniin. Omistaja Phillip Steinberg teki osallistumisoikeudesta diilin Mohawk Parkin johtoon kuuluvan Brad Grantin kanssa.Millionin ainoa tamma oli kanadalaisen Determinationin 100 000 dollarilla Harrisburgista ostama Shimmering Hanover, jota valmentaa Luc Blais. Sen paikka tuli Bruce Northoverilta. Hänen poikansa jääkiekkoilija Kyle Northover luovutti omansa kanadalaisori Strobe Liten taustajoukoille. Ben Baillargeon valmentaa sitä. Strobe Lite maksoi 16 000 CAD London Classic –huutokaupassa.Annie Stoeben valmentama Diabolic Hill kilpaili amerikkalaisen Allister Stablesin osallistumisoikeudella. Se oli kallis, 300 000 taalan ostos Lexingtonista. Åke Svanstedtin Dublin Hanover maksoi 65 000 dollaria samassa huutokaupassa. Sen osallistuminen Mohawk Millioniin järjestyi kanadalaisen hevosenomistajan Diane Bertrandin kautta.Ron Burken valmentama AI pääsi mukaan osaomistajansa Bud Hatfieldin ostamalla osuudella. AI:n hankintahinta oli 150 000 dollaria Lexingtonissa.Linkki Standarbredcanadan juttuun.Endurance sai Mohawk Millioniin kuutosradan, Apex lähtee ykköseltä