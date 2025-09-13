Lilium Sisu ravihevonen
Lilium Sisu ja Mika Forss Solvallassa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Arvokas kakkossija suomalaisille Norjan Tammaderbystä – ”Lilium Sisu teki tosi hienon suorituksen”

Bjerkessä ajetaan viikonloppuna ikäluokkalähtöjen finaaleja. Lauantaina juostiin tammojen Kriteriumit ja Derbyt.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Bjerke
Mika Forss
Skylight
Stoderbyt
Lilium Sisu
Petri Salmela

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi