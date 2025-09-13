Arvokas kakkossija suomalaisille Norjan Tammaderbystä – ”Lilium Sisu teki tosi hienon suorituksen”

Petri Salmelan valmentama Lilium Sisu voitti viime vuonna 3-vuotiaiden Tammakriterium ja lähti tavoittelemaan 4-vuotiaiden Tammaderbyn voittoa. Magnus Teien Gundersen ajoi Skylightin (Readly Express) johtopaikalle. Kun vauhti hiljeni toisella puolikkaalla, Mika Forss ajoi eteenpäin, ja Lilium Sisu (Face Time Bourbon) tuli toisen jonon vetäjäksi.Skylight veti kärjessä maaliin saakka ja voitti 850 000 kruunua ajalla 12,5a/2100. Kenneth Liljamaan ja Matti Maunun omistama Lilium Sisu tsemppasi hienosti kakkoseksi. 425 000 kruunun palkinto nosti tamman palkintosumman yli kahden miljoonan Norjan kruunun. Taminara (Papagayoa E) seurasi kolmanneksi.”Nyt ollaan tosi tyytyväisiä. Lilium suoritti tosi hienosti, samoin Mika. Tamma oli tänään niin hyvä kuin vain voi olla. Paremmalle emme voineet mitään. Fiilis on ollut ihan viime viikkoina, että se huippukunto vielä löytyy. Ja nyt tuntuu siltä, että löydetty on. Lilium tuli tänään päätöstuhannen 10-vauhtia. Jos tamma palautuu hyvin näistä kahdesta Norjan reissusta, niin Ruotsin Breeders’ Crown on vielä tähtäimessä”, Petri Salmela kertoi.Lämminveristen Tammakriteiumin voittaja palkittiin 650 000 kruunulla. Svein Owe Wassbergin ajama A.V.’s Shannon (Nuncio) porhalsi keulaan. Ificandream E.P. (Readly Express) juoksi lopulta toisessa ulkona. Björn Steinen ajama ja valmentama Readly Expressin tytär Ificandream E.P. kiri terävästi ja ehti voittoon ajalla 14,8a/2100. A.V.’s Shannon jäi niukasti kakkoseksi. Bodenista saapunut Tekla voitti 3-vuotiaiden kylmäveristen Tammakriteriumin. Mika Forss ajoi karsintavoiton, valmentaja Sandra Eriksson oli Tekno Odinin tyttären kärryillä finaalissa. Eriksson ajoi Teklan johtopaikalle. Avauspuolikas oli 24,8-vauhtinen. Tekla piti muut selvästi takanaan ja voitti 450 000 kruunua ajalla 26,6a/2100. Mjölner Tyra (Ängsborken) eteni kakkoseksi.”Tämä oli ensimmäinen lähtöni Bjerkessä. Tunsin, että meillä oli paljon voimia loppukaarteessa, ja mietin ajanko eteenpäin ja avaan tiloja takana seuraaville. Tuntuu aivan uskomattomalta, tästä on aina unelmoitu. Mika sanoi jo karsinnan jälkeen, että Teklalla oli kaikki todella hyvin”, Sandra Eriksson kertoi.Frode Hatlevikin kasvattama, omistama ja valmentama Årdals Fröya voitti 4-vuotiaiden kylmäveristen Tammaderbyn. Eirik Höitomt ajoi Norheim Svennin tyttären 700 000 kruunun voittoon ajalla 25,4a/2100. Dag-Sveinung Dalenin ajama M.P.Flora (Tekno Odin) seurasi kakkoseksi.Bjerken superviikonloppu jatkuu sunnuntaina, jolloin ajetaan Kriteriumit ja Derbyt.