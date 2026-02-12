Uutispommi Ruotsista: ATG:n toimitusjohtaja Skarplöth irtisanottiin välittömästi

Torstai-aamupäivällä tuli tieto, että ATG:n hallitus oli kokouksessaan päättänyt irtisanoa toimitusjohtaja Skarplöthin. Päätös astui voimaan heti. ATG kertoi tiedotteessaan, että syynä oli toimitusjohtajan ja hallituksen välinen erimielisyys yhtiön tulevaisuuden kehityssuunnista.ATG:n hallituksen puheenjohtaja Peter Norman hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä, kunnes uusi henkilö saadaan rekrytoitua. Talouspäällikkö Lotta Nilsson nimitettiin varatoimitusjohtajaksi. Norman korosti, että päätös toimitusjohtajan vaihdoksesta syntyi yhteisissä keskusteluissa Skarplöthin kanssa.“Minulla on ollut etuoikeus toimia pitkään ATG:n johdossa. Se on ollut valtavan antoisaa aikaa, ja olen arvostanut jokaista päivää työssäni. Yhdessä innostuneen ja sitoutuneen henkilöstön kanssa olemme tuottaneet kasvua, joka hakee vertaistaan. Olen ylpeä saavutuksistamme, ja toivotan sydämestäni ATG:lle onnea myös jatkossa”, Skarplöth lausui lehdistötiedotteessa.“ATG on Skarplöthin aikana kehittynyt ammattimaiseksi täyden palvelun peliyhtiöksi, jonka kulmakivet ovat hevospelit, urheiluvedonlyönti ja kasinopelit. Hasse on johtanut yhtiötä esimerkillisesti, siihen kuuluu myös laajeneminen kansainvälisesti. Hallitus haluaa kiittää häntä näistä vuosista ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa”, Norman muotoili.Voimakasta polemiikkia Ruotsissa aiheutti V75-pelin muuttaminen 32 vuoden jälkeen V85:ksi. Lauantain ravipeli on koko olemassaolonsa ajan, vuodesta 1974, ollut ATG:n kärkituote ja Ruotsin suosituimpia pelimuotoja.Ensihuuman jälkeen V85-vaihdot ovat olleet laskussa vuoden 2026 alusta ja pienempiä kuin V75-vaihdot viime vuonna. Skarplöthin aikana on kokeiltu erilaisia uusia pelimuotoja, joista useimmat eivät saavuttaneet pelaajien suosiota. Sulkysportin päätoimittaja Claes Freidenvall kuvaili V85:een siirtymistä ilmaisulla "Skarplöth teurasti raviurheilun pyhän lehmän".Ruotsi siirtyi lisenssimarkkinaan 2019, ja ATG on sen jälkeen laajentanut toimintaansa tai yhteistyötä muihin Pohjoismaihin. Skarplöth on myös Hippos ATG:n hallituksen puheenjohtaja.Uutisen Skarplöthin irtisanomisesta julkaisi Suomessa ensimäisenä MT Hevoset.Uutinen ATG:n sivuilla