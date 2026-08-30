Athenas Girl ja Ocean Storm voittivat 2-vuotiaiden isot finaalit Woodbine Mohawk Parkissa Kanadassa

Lauantaina ajettiin Mohawk Parkin ensimmäiset suuret 2-vuotiaiden ravureiden kisat. William Wellwood Memorialissa oreille ja ruunille maksettiin palkintoja 570 000 CAD ja tammojen Peaceful Wayssä 425 000 CAD,Urosten paras oli ori Ocean Storm (Chapter Seven - Empressive Hill, Muscle Hill). Yannick Gingras lähetti sen takapareista kiriin takasuoran lopussa. Maalisuoralle se tuli ulkoratoja kolmantena ja maaliin vajaan hevosenmitan edellä myös lujaa kirinyttä ruunaa Access Now (Walner – Open Access, Credit Winner). Voittoaika oli 10,1 ja kakkosen 10,2.Ocean Stormin kasvattaja on Ranskan keskusjärjestön SETF:n puheenjohtaja Jean-Pierre Barjon. Hän on myös mukana omistajakimpassa. Oria valmentaa Cameron Capone. Se on kilpaillut kolmesti, joista on 2 voittoa ja kolmossija.Access Now tulee valmentaja Luc Blaisin tallista, ja sen omistaa Serge Godinin Determination. Bob McClure ajoi. Marcus Melanderin ori Top Reacher (Muscle Hill – Top Expectations, Cantab Hall) oli kolmas ajalla 10,2.Tammojen lähdön voitto meni Melanderin tallin pelisuosikille Athenas Girl (Walner – Fashion Athena, Broadway Hall). Dexter Dunn ajoi sen puolimatkassa johtoon, ja maaliin tamma saapui kolme ja puoli mittaa muiden edellä ajalla 10,2.Yhtä lujaa kiri kakkoseksi Esa Lahtisen Overseas Farmsin kasvatti Verily (Muscle Mass – Yen, EL Titan) sen loppuaika oli 10,6. Meg Crone valmentaa ja Louis-Philippe Roy ohjasti. Luc Blaisin Dataprivacy (Muscle Hill – Donna Soprano, Donato Hanover) oli kolmas ajalla 10,9.Viime vuodesta alkaen William Wellwood Memorialin voittaja ei enää ole saanut paikkaa 2-vuotiaiden rahakkaimpaan lähtöön Mohawk Millioniin, joka ajetaan tänä vuonna 26. syyskuuta.Perjantaina Mohawk Parkissa kilpailtiin vanhempien ravurien Maple Leaf Trotin karsinnat kahdessa 50 000 dollarin lähdössä. Voittajista nopeampi oli Melanderin tallin Super Chapter (Chapter Seven). Se rynnisti maalisuoran alussa johtaneen Antognonin rinnalle ja punnersi maaliviivalle puoli mittaa muita ennen. Dexter Dunn ajoi. Voittoaika 08,2 sivuaa Aetos Kronoksen rataennätystä.Toisen karsinnan voitti Nancy Takterin French Wine (Bar Hopping) vajaalla kahdella mitalla ja ajalla 08,7. Kakkonen oli Aetos Kronos ajalla 09,0. Ensi lauantain Maple Leaf Trotin finaaliin menivät: French Wine, Aetos Kronos, Private Access, Yo Tillie, Lexus Kody ja Super Chapter, Emoticon Legacy, Go Dog Go, Up Your Deo, Antognoni. Linkki StandarbredCanadan juttuun ja videoihin