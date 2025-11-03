Raviohjastajien MM
Santtu Raitala.Kuva: Anu Leppänen
Australian Gary Hall Jr jatkaa johtopaikalla MM-kisassa – Raitala kuudentena

Raviohjastajien MM-turnaus jatkui maanantaiyönä Kaikouran radalla, jossa ajettiin kaksi osalähtöä peitsareilla.
