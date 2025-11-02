Australian ohjastaja MM-kisan johtopaikalle, Raitala aloitti hyvin ja on kärjen tuntumassa – lisätty Raitalan haastattelu

Kaikourassa ajettiin kolme osalähtöä. Australian Gary Hall Jr oli hurjassa ajovireessä. Hän voitti kaksi ensimmäistä lähtöä ja sijoittui kolmannessa toiseksi. Hall Jr nappasi selvän johtopaikan 44 pisteellä.Italian Giampaolo Minnucci voitti kolmannen peitsareilla ajetun osalähdön ja on kakkosena 29 pisteellä. Ranskan Pierre Vercruysse on kolmantena 21 pisteellä.Santtu Raitalan hevoset eivät kuuluneet lähtöjen suosikeihin. Hän ajoi varmasti hyville pistesijoille. Mode oli johtavan rinnalta neljäs. Buffy Northstains sisäratajuoksun jälkeen oli myös neljäs. Peitsari Shezabettorgirl sijoittui viidenneksi.Raitala keräsi yhteensä 18 pistettä, jolla hän on jaetulla neljännellä sijalla USA:n Brett Beckwithin kanssa. Ruotsin Mats E Djuse on yhdeksällä pisteellä sijalla kahdeksan.MM-turnaus jatkuu maanantaiyönä. Silloin Kaikourassa ajetaan kaksi osalähtöä. MM-turnauksessa ajetaan yhteensä 20 lähtöä.Lähtöjen videot ja tulokset löytyvät tästä linkistä, MM-lähdöt 5, 7 ja 9. Tulokset expand all races -kohdastaRaitalan haastattelu, Suomen Hippos - raviurheilu, Facebook .Raviohjastajien MM-kilpailujen tervetuliaisjuhlan kuvasatoa.Santtu Raitala ohjastajien MM-kisoissa – se näkyy myös Veikkauksen pelitarjonnassa.Santtu Raitala aloittaa sunnuntaina MM-urakkansa maailman toisella puolen – "Pienet asiat tulevat merkkaamaan paljon"